Scontro tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo: “L’uomo con l’areo devi sapertelo mantenere” Battibecchi in diretta tra Sonia Bruganelli e Nathalie Caldonazzo in merito ad una serie di battute che già dalla puntata precedente non sono andate a genio alla showgirl.

A cura di Ilaria Costabile

Al Grande Fratello Vip c'è sempre spazio per i confronti, soprattutto tra donne, ed è quello che accade anche nella puntata di lunedì 17 gennaio, dove Nathalie Caldonazzo e Sonia Bruganelli hanno l'opportunità di chiarire il battibecco che le ha viste protagoniste sin dalla scorsa puntata. La produttrice tv svela un retroscena che mette in luce un accadimento verificatosi anni e anni addietro, in cui la showgirl non si sarebbe comportata nel migliore dei modi.

Gli attacchi di Sonia e Nathalie

La querelle tra le due è partita dalla scorsa puntata, quando nel dividersi in due fazioni i gieffini hanno formato dei gruppi, appellati in maniera poco simpatica dalla moglie di Paolo Bonolis. La battuta dell'opinionista, però, non è passata inosservata alla showgirl che, quindi, non ha esitato a commentare in maniera piuttosto piccata. Nel corso della puntata, ovviamente l'argomento spunta fuori e Nathalie Caldonazzo non esita a manifestare il suo risentimento: "Sonia non sei stata molto carina, probabilmente non sai cosa ho fatto, una che ha lavorato in 60 spettacoli non mi sembra che non abbia mai fatto niente". Bruganelli prova a scusarsi, ma poi racconta un aneddoto risalente a diversi anni fa:

È una cosa che è successa tanti anni fa, quando io avevo una linea di abbigliamento per bambini. Lei venne all'inaugurazione con un amico comune e voleva che io le dessi un cadeaux, cioè una borsa con il nome di sua figlia, sottolineando chi fosse e all'epoca io le dissi che non era comunque Julia Roberts.

La showgirl, quindi, ci tiene a ribadire che si è trattato di una incomprensione: "Guarda era stato proprio l'amico comune a dirmi che ci sarebbe stato un regalo e allora io l'ho chiesto, ma infatti poi l'ho pagata la borsa". La Bruganelli, però, continua il suo discorso e sottolinea qualcosa che non le è andato particolarmente a genio, ovvero la replica della Caldonazzo in merito all'aereo privato della famiglia Bonolis: "Sono ormai 17 anni che lavoro e ho una mia attività, quindi dire certe cose senza conoscermi non è bello. Ti auguro di trovarlo un uomo con l'aereo privato, ma devi anche sapertelo mantenere".