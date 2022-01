Caldonazzo a Bruganelli: “Non ho storia? Ora trovo anch’io un uomo con aereo privato”, la replica Al Grande Fratello Vip, Nathaly Caldonazzo non ci sta a essere definita una donna senza storia e a Sonia Bruganelli replica: “Troverò anch’io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storia, siamo a cavallo”.

A cura di Daniela Seclì

Prosegue il battibecco a distanza tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Tutto ha avuto inizio da un intervento che l'opinionista del Grande Fratello Vip ha fatto nel corso della puntata del reality trasmessa venerdì 14 gennaio. Quando i concorrenti si sono divisi tra coloro che sostenevano Katia Ricciarelli e coloro che appoggiavano Nathaly Caldonazzo, Bruganelli ha commentato:

"È una distinzione tra persone che hanno fatto spettacolo o hanno una storia o hanno qualcosa da raccontare e altri che sono appena arrivati. Parlo proprio dal punto di vista di cose fatte. Parlo di persone che nel mondo della televisione hanno fatto delle cose, sono dei volti, sono delle persone che hanno una storia. Dall'altra parte vedo gente che deve ancora costruirsela, a parte Miriana. Nathaly? Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts ed era Nathaly Caldonazzo".

Nathaly Caldonazzo replica a Sonia Bruganelli

Nathaly Caldonazzo si è legata al dito l'osservazione di Sonia Bruganelli e nella casa, si è confidata con Barù: "Noi falliti, noi che non abbiamo storia. Troverò anch'io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storia, siamo a cavallo". Insomma, la concorrente ritiene che anche l'opinionista non abbia una grande storia alle spalle e che la sua fama e il suo tenore di vita sia dovuto al volto noto del mondo dello spettacolo che ha sposato, Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli non ci sta.

L'opinionista del GF Vip replica alla concorrente

La risposta di Sonia Bruganelli non è tardata ad arrivare. L'imprenditrice ed opinionista del Grande Fratello Vip ha pubblicato il video in cui Nathaly Caldonazzo parla di lei e del suo aereo privato. Poi ha replicato, spiegando che è in grado di pagarselo da sola, ricorrendo ai guadagni scaturiti dal suo lavoro: "Ora l'aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?". Non resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 gennaio, per scoprire se il battibecco continuerà in diretta.