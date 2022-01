Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo: “Voleva regali da me, pensava di essere Julia Roberts” Sonia Bruganelli nella diretta Instagram prima della puntata del GF Vip ha raccontato il motivo dell’astio che prova nei confronti di Nathaly Caldonazzo: spunta il retroscena del passato.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip e come sempre non sono mancati scontri ed antipatie. La frecciatina di Sonia Bruganelli fatta in puntata contro Nathaly Caldonazzo non è di certo passata inosservata: l'opinionista del reality non prova simpatia per la new entry e dietro l'astio si nasconde un aneddoto del passato salito a galla soltanto adesso.Diversi giorni fa aveva anticipato che presto avrebbe raccontato il motivo del suo astio: "Con quella sua camminata che pare ce l'abbia solo lei, la mia idea di Nathalie dipende da una cosa successa che forse racconterò in diretta" anticipò.

Sonia Bruganelli e la clip di presentazione di Nathaly Caldonazzo

Katia Ricciarelli e Nathaly Caldonazzo ieri sera hanno diviso in due il gruppo di concorrenti della Casa del GF Vip. Chiamata a dare un'opinione sulle due fazioni, l'opinionista Sonia Bruganelli non ha nascosto la sua idea su l'attrice e showgirl: "Ha fatto una clip di presentazione che sembrava Julia Roberts e invece è Nathalie Caldonazzo". Queste parole hanno fatto chiacchierare i telespettatori su Twitter: se in molti hanno apprezzato la frecciatina, altri hanno avuto da ridire sostenendo che senza il matrimonio con Paolo Bonolis, la Bruganelli non avrebbe la fama di cui può vantarsi. Ma dietro il dente avvelenato di Sonia Bruganelli contro Nathalie Caldonazzo si nasconde un aneddoto del passato raccontato in una diretta Instagram fatta prima della puntata.

Cosa è successo in passato

Sonia Bruganelli prima della puntata in diretta ha raccontato il motivo per il quale non prova simpatia per Nathaly Caldonazzo. Ora la verità è salita a galla, durante la diretta Instagram della serata. Ha svelato che l'attrice si presentò alla sua inaugurazione della linea di borse senza invito e voleva dei regali: