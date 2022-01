Grande Fratello Vip 2021, eliminata Carmen Russo: nominati Federica Calemme, Kabir, Valeria-Giacomo Nella puntata di venerdì 14 gennaio è stata eliminata Carmen Russo. In nomination ci sono Federica Calemme, Kabir Bedi e Valeria Marini-Giacomo Urtis che figurano come unico concorrente.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata di venerdì 14 gennaio 2022 a lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip è stata Carmen Russo. In nomination ci sono Kabir Bedi, Federica Calemme e Valeria Marini-Giacomo Urtis. La puntata è stata ricca di sorprese: dall'ingresso di Delia Duran che non ha esitato a scontrarsi con la sua acerrima nemica, poi Gianmaria Antinolfi ha potuto rivedere sua madre, Esmeralda, commuovendosi e mostrando il lato più fragile di sé.

Chi è stato eliminato nella puntata del 14 gennaio, le percentuali

Dopo essere stata in nomination per più di una settimana, ad abbandonare la casa più spiata d'Italia, dopo che la scorsa puntata è stata salvata dal pubblico Nathalie Caldonazzo, è Carmen Russo. La prima a salvarsi, infatti, è stata Soleil Sorge, seguita poi da Federica Calemme.

Chi sono i concorrenti in nomination

Nel secondo appuntamento settimanale con il reality di Canale 5, molti sono i concorrenti che hanno ricevuto l'immunità. Se gli immuni della Casa sono Soleil, Manila, Katia e Manuel, che non possono essere votati, dallo studio invece, Sonia Bruganelli decide di dare la sua immunità a Davide Silvestri e Adriana Volpe a Nathalie Caldonazzo. Anche Delia Duran, essendo appena arrivata, non può essere nominata. In nomnination, quindi, sono arrivati con sei voti Federica Calemme, con 4 voti Kabir Bedi e con due voti Valeria Marini-Giacomo Urtis che figurano com unico concorrente.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 14 gennaio 2022

Una puntata davvero ricca di colpi di scena che ha messo alla prova i gieffini che, come sempre, devono fare i conti con le proprie emozioni. L'ingresso di Delia Duran è stato senza dubbio un evento attesissimo dal pubblico, curioso di sapere come sarebbe stato il primo incontro con Soleil Sorge, ovviamente c'è stato un faccia a faccia di fuoco. Non sono mancati momenti che hanno lasciato spazio all'emozione come l'incontro di Gianmaria con sua madre, ma anche il filmato dedicato ad Alessandro Basciano da suo figlio, il piccolo Niccolò.