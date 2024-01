Grande Fratello, Rosanna Fratello eliminata nella puntata del 15 gennaio: Stefano, Sergio, Beatrice e Federico in nomination Rosanna Fratello è stata eliminata dal Grande Fratello nella puntata del 15 gennaio 2024. In nomination 4 concorrenti: Stefano, Sergio, Beatrice e Federico. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Rosanna Fratello è stata eliminato dal Grande Fratello nella puntata del 15 gennaio 2024. In nomination, invece, vanno quattro concorrenti, ovvero Sergio, Beatrice e Federico a cui si aggiunge, a seguito di un procedimento disciplinare, Stefano. Un appuntamento, quello del reality di Alfonso Signorini, ricco di emozioni e colpi di scena: Fiordaliso e Anita hanno riabbracciato rispettivamente il figlio e il fratello, mentre Beatrice Luzzi ha messo in dubbio la veridicità del rapporto tra Letizia e Paolo.

Chi è uscito nella puntata del 15 gennaio 2023, le percentuali

Chi sono i concorrenti in nomination

Nessuna immunità, questa volta, come lo stesso Alfonso Signorini ha comunicato ai concorrenti nella casa: "Anche questa sera siete tutti a rischio. Basta immuni e immunità da parte di Cesara, sono cambiate le regole del gioco" ha spiegato il conduttore il quale ha spiegato perché il primo a essere a rischio è Stefano: "Stefano, tu sei entrato nella casa da poco e sai molto bene che è vietato dare informazioni o fare allusioni su quello che accade fuori. Quello che tu hai detto, vero o falso che sia, non è di poco conto perché può condizionare gli altri concorrenti e il gioco stesso. Per questa ragione il Grande Fratello ha deciso che tu sei il primo candidato alla prossima eliminazione che avverrà lunedì 29 gennaio 2024". Poi Signorini ha mandato tutti nel confessionale per fare i propri nomi e i tre più votati sono stati Sergio, Beatrice e Federico.

Cosa è successo al GF: le news della puntata del 15 gennaio

La puntata del 15 gennaio del Grande Fratello è stata ricca di emozioni e si è aperta con un momento di leggerezza: Fiordaliso e Rosanna Fratello hanno fatto alcune confessioni riguardo ai loro flirt del passato. La prima ha ammesso che non c'è mai stato nulla con Gianni Morandi, anche se avrebbe voluto. Spazio poi a un confronto tra i concorrenti della Casa, tra i quali si è creata una vera e propria spaccatura in gruppi. Beatrice Luzzi ha attaccato Rosy Chin, definendola "volta faccia". E sempre Beatrice Luzzi sostiene che Letizia Petris e Paolo Masella non siano davvero una coppia, ma che la loro sia solo un'alleanza. Al centro dello studio, Mirko Brunetti si è invece confrontato ancora una volta con Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero, accusando l'ex coinquilino di essere un giocatore e di usare la ragazza come una sua pedina. Anita Olivieri ha riabbracciato il fratello Leandro, mentre Fiordaliso ha incontrato il figlio minore Paolo.