GF, Anita riabbraccia suo fratello Leandro: “Le tue parole sono un dono, ma non alimentare conflitti” Anita Olivieri ha raccontato la sua storia con Edoardo, il ragazzo che attualmente occupa il suo cuore, nella puntata di lunedì 15 gennaio del Grande Fratello. Poi la gieffina ha ricevuto una sorpresa: a trovarla è arrivato suo fratello Leandro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È il momento dedicato ad Anita Olivieri nella puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio. La gieffina, dopo aver commentato con Alfonso Sigorini la sua linea della vita, parlando anche dell'amore per Edoardo, il ragazzo con cui è stata dieci anni, ha ricevuto una bellissima sorpresa: è arrivato suo fratello Leandro ad abbracciarla. I due sono legatissimi e lui non ha esitato a darle qualche consiglio.

La storia d'amore con Edoardo

Una linea della vita dove è stata predominante la presenza della famiglia di Anita, ma d'amore non si è mai parlato e Alfonso Signorini non ha perso occasione per farlo notare alla gieffina, chiedendole in maniera diretta di parlare di Edoardo, il ragazzo che attualmente occupa i suoi pensieri:

Ci siamo conosciuti alle medie, io mi sono innamorata subito di lui, mi prendevano un po’ in giro in classe, lui poi è andato a liceo, una sera ho fatto una preghiera volevo che il mio primo bacio fosse a lui, mi ha scritto in quel momento, ci siamo sentiti e abbiamo iniziato a frequentarci. Sono stati dieci anni complicati dai 13 ai 23, cresci, ti formi, formi le tue idee, ci siamo lasciati definitivamente nel 2021, per un anno e mezzo non ci siamo più parlati, non mi sentivo amata come dovevo, mi sono sentita di non meritarmi sempre le cose, ma poi ho capito con i rapporti che ho avuto dopo, ho capito che mi meritavo tutto, ho avuto una storia di un anno, questo ragazzo ha capito, anche perché poi quando stai con una persona che ha alle spalle una storia così importante, c’è sempre un’ombra dietro.

Quindi, adesso, con Edoardo c'è l'intento di riprovare a capire se davvero qualcosa si può recuperare e ricostruire: "Lui aveva bisogno di crescere secondo me e viversi altri rapporti, la mia testa era occupata perché avremmo voluto riprovare, dopo quattro mesi qui, direi che la mia testa è ancora lì".

L'entrata di suo fratello Leandro

Ma la vera sorpresa è stata l'arrivo di suo fratello Leandro, al quale Anita è legatissima, come ha dichiarato anche durante e dopo le immagini che riprendevano la linea della vita. Una volta freezata, all'ingresso di suo fratello non è riuscita a trattenere le lacrime:

Non piangere che poi piangiamo in due, la mia sorellina coraggiosa. Sei fantastica Ani, guarda dove sei arrivata, dovrei essere io il fratello maggiore. Sappi che hai lasciato un vuoto e un silenzio dentro casa gigante, manchi a tutti in famiglia, la leggerezza che porti, il modo in cui ci intrattieni e ci tieni compagna, ci manca tantissimo.

Leandro, poi, sente di voler dare un consiglio prezioso ad Anita, facendola riflettere sul suo modo di comportarsi all'interno della casa, dove il suo nome è spesso associato a polemiche, nate a seguito di questa sua propensione a parlare in maniera aperta:

Volevo dirti una cosa, è una frase di Alda Merini che dice a volte la cosa più coraggiosa che possiamo fare sta nelle parole che scegliamo di non dire, sei sempre schietta, pungente, hai un dono meraviglioso, vedere nel profondo le persone, ma non tutti sono pronti a scoprire la verità. Spero che tu trovi il modo nel momento del conflitto, della litigata, prova ad ascoltarli, fai un passo indietro, ascoltali perché ti stanno dicendo i loro dolori, sei qui per la potenza delle tue parole, ma adesso devi usarle per fare del bene.

Infine, Leandro commenta il rapporto nato tra Anita e Giuseppe: "Sono geloso come fratello, perché se fossimo riusciti ad avere un rapporto così bello, Giuseppe beato te che te la stai godendo così tanto".