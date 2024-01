Le confessioni di Fiordaliso a Rosanna Fratello: “Con Morandi niente, mi sarebbe piaciuto molto” La puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio si apre all’insegna della leggerezza, con protagoniste Fiordaliso e Rosanna Fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La puntata di lunedì 15 gennaio 2024 del Grande Fratello si è aperta con un siparietto piuttosto simpatico, che ha visto protagoniste Fiordaliso e Rosanna Fratello. Le due cantanti, inizialmente distanti, si sono ritrovate a chiacchierare e scoprire passioni del passato. Ovviamente Alfonso Signorini non poteva non che sollazzarsi in queste storie di amori nati o solamente sognati.

I flirt attribuiti a Fiordaliso in gioventù

In realtà Rosanna Fratello ha rivelato di non aver mai tradito suo marito, Pino Cappellano, in tutti gli anni del loro matrimonio che ancora va prosegue a gonfie vele. Di contro, Fiordaliso, ha ammesso: "Io ormai non li conto, non lo so. Sono sempre stata una figlia dei fiori". In tanti anni di carriera, però, non potevano mancare le voci su presunti flirt, che nel mondo dello spettacolo sono all'ordine del giorno, e di fatti è proprio Rosanna Fratello a chiedere alla collega se fosse vero quello che si vociferava su lei e Gianni Morandi, all'inizio delle loro rispettive carriere. In collegamento con Signorini che, quindi, coglie la palla al balzo per riproporre la stessa domanda, Fiordaliso dichiara apertamente: "Eravamo giovani, ma non è successo mai niente. Mi sarebbe piaciuto fosse successo, ma ero fidanzata, ma non è successo niente".

Rosanna Fratello con Gianni Morandi e Massimo Ranieri

Rosanna Fratello, invece, ha ribadito la sua fedeltà nei confronti del marito e ha spiegato il suo rapporto con Massimo Ranieri, di cui aveva parlato ridendo e scherzando anche con Fiordaliso, ma in diretta tv ha spiegato: "Ranieri è un mio carissimo amico, fraterno, stavamo sempre insieme, a Canzonissima, facevamo un sacco di tournée insieme. Lo dico davanti a tutta Italia, mai tradito, in quasi cinquant’anni di matrimonio". L'unico uomo che ha baciato, oltre al suo Pino, è stato Michele Placido, quando si sono trovati a girare un film insieme: "È stato meraviglioso. Ora che Pino lo sa mi fa trovare le valigie fuori da casa" scherza la cantante.