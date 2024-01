Spaccatura tra i concorrenti del GF in due gruppi, Beatrice Luzzi contro Rosy: “Volta faccia” Tra i concorrenti della casa del Grande Fratello si è creata una vera e propria spaccatura, dopo il ritorno di Beatrice Luzzi in seguito alla morte del padre e l’ingresso di Stefano e Sergio. Alfonso Signorini ha parlato della situazione durante la puntata del 15 gennaio. Luzzi e Rosy Chin non riescono a trovare un punto di incontro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

8 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Tra i concorrenti della casa del Grande Fratello si è creata una vera e propria spaccatura. Dopo il ritorno di Beatrice Luzzi in seguito alla morte del padre e il recente ingresso di Stefano e Sergio, gli equilibri si sono rimescolati e sembra impossibile tornare a un clima sereno. Alfonso Signorini ha parlato della situazione con tutti gli inquilini, nel corso della puntata del 15 gennaio.

La spaccatura tra i concorrenti del GF

Gli equilibri della Casa sono cambiati dopo l'ingresso di due nuovi concorrenti, Stefano e Sergio. "Prima eravamo un esempio bellissimo, una bella famiglia", ha detto Garibaldi in una clip. Poi ha aggiunto: "Si è sfasciato tutto ormai, non c'è più una stabilità da quanto sono subentrati, vedere che influiscono su questa divisione fa male". In particolare, si sarebbe creato un gruppetto intorno a Beatrice Luzzi e l'altro vicino a Rosy Chin, che tra loro non sono mai riuscite a trovare un equilibrio. "Rosy è molto brava quando ti sta vicina, altrettanto tagliente quando decide di stare contro", ha detto l'attrice. "Ci sono Paolo, Letizia e Perla che stanno tra loro, Anita e Giuseppe, poi Rosy e Maddaloni. Non ci sto più male per questa divisione", ha aggiunto. In mezzo si trova Fiordaliso, che non vuole schierarsi perché si trova bene con diversi concorrenti.

Beatrice Luzzi e il faccia a faccia con Rosy Chin

Luzzi ha poi parlato della situazione in Casa e ad Alfonso Signorini ha spiegato il suo pensiero:

Leggi anche Chi è Paolino Tonoli, il figlio di Fiordaliso stasera al Grande Fratello

I gruppi ci sono sempre stati, soltanto che si compattavano contro di me e sembravano più uniti. Adesso non si tratta di gruppi uno contro l'altro, si tratta del fatto che ormai ci conosciamo e si sta più con le persone con cui ci si trova bene.

Poi l'attrice ha parlato in particolar modo di Rosy Chin, con la quale non è mai riuscita a costruire un rapporto: "È estrema". La concorrente si è difesa spiegando di non essere una volta faccia: "Abbiamo avuto un percorso burrascoso, ho dato tanti benefici del dubbio a lei, ci siamo conosciute e avvicinate. Poi non sono più riuscita a reggere la tensione che creava". Anche Anita è intervenuta parlando dei nuovi concorrenti: "Credo siano entrati a gamba tesa, con un obbiettivo preciso, siamo qui perché il programma non andava bene. Mi dispiace che non mangiamo più insieme".