Mirko Brunetti al GF: "Perla è una pedina di Garibaldi, mi dispiace che lei non se ne accorga" Nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello, nuovo confronto tra Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Il primo, ex concorrente, ha spiegato: " Lei è una pedina, mi spiace non se ne accorga. Lui è un grande giocatore".

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 15 gennaio del Grande Fratello, spazio a un nuovo confronto tra Mirko Brunetti, Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero. Solo la scorsa settimana, il primo aveva accusato il secondo di essere un "grande giocatore" e di aver approfittato della sua assenza per provarci con la sua ex.

La verità di Perla sul rapporto con Garibaldi

Alfonso Signorini ha chiamato al centro dello studio Mirko, ormai ex concorrente, mentre nella Casa Perla e Garibaldi si sono spostati in sala led. Mirko sostiene che l'ex coinquilino sia un grande giocatore e che ci sia malizia nella sua amicizia con Perla. La diretta interessata, però, ribadisce che non è così: "Mi sento a mio agio, non sento questa malizia da parte sua. Non sono interessata a Giuseppe da quel punto di vista".

Il nuovo confronto tra Garibaldi e Mirko

Mirko ha spiegato di non essere geloso di Perla, ma solo preoccupato del fatto che Garibaldi stia giocando con lei. "Mi dispiace che non se ne accorga, Perla è una pedina, non penso che Giuseppe voglia mettersi nei miei panni", ha detto il 26enne. Poi Signorini ha mostrato a Mirko proprio un filmato in cui l'ex coinquilino indossa i suoi pantaloni nella casa. "È un grande giocatore, grazie a me continueranno ancora a parlare di lui, dovrebbe ringraziarmi".