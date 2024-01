Mirko Brunetti contro Giuseppe Garibaldi: “Incoerente, ci provi con Perla. Nel letto c’era malizia” Al Grande Fratello ieri sera Mirko Brunetti ha attaccato Giuseppe Garibaldi per la vicinanza con Perla Vatiero. “Mi dicesti che se non ci fossi stato io, ci avresti provato. Ora lo stai facendo. Non mi piace l’incoerenza” ha dichiarato l’ex concorrente. “Sono deluso” è stata la replica del calabrese. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Nella puntata del Grande Fratello dell'8 gennaio 2024, Mirko Brunetti ha litigato in diretta con Giuseppe Garibaldi. L'ex concorrente ha accusato il suo ex inquilino di essere un "giocatore": "Quello che ho detto lo sta logorando perché l'ho colpito al centro". L'imprenditore non ha digerito gli scambi di tenerezze tra Garibaldi e la sua ex, Perla Vatiero, nel letto.

Lo scontro tra Mirko Brunetti e Giuseppe Garibaldi

Giuseppe Garibaldi dopo aver aperto il discorso sull'amicizia con Perla Vatiero, ha rivelato di essere rimasto deluso dalle parole di Mirko Brunetti dichiarate nella scorsa puntata: "Sono rimasto deluso, quando era qui dentro e io non scherzavo, lui mi diceva che ero diverso. Io sono così sia fuori che dentro la casa, non ho bisogno di creare amicizie ai fini del pubblico, non ho malizia. Non fa parte di me. I sentimenti non si decidono, le emozioni vengono da sole. La nostra amicizia è forte, ci divertiamo". L'ex concorrente ha replicato accusandolo di essere incoerente e poco trasparente, poi si è detto felice di essere fuori dal gioco visti gli ultimi fatti successi nella Casa di Cinecittà. Le parole:

A me non piace l'incoerenza, mi ha detto che sono geloso perché io sono fuori e lui è lì. Per come stanno andando le cose, stare qui è un premio. Vedo malizia nei suoi abbracci con Perla, vedo incoerenza. Perla cerca affetto, lui ci vede malizia.

Perla Vatiero contro Mirko: "Sono delusa da questo comportamento"

È intervenuta Perla Vatiero nel corso del dibattito per difendere Giuseppe Garibaldi: "Giuseppe è stato a letto tutto il giorno, perciò è successo quello. Sono delusa per questo comportamento" ha dichiarato, rivolgendosi poi a Mirko Brunetti. Quest'ultimo ha così concluso, rivolgendosi al suo ex inquilino: "Mi dicesti che se non ci fossi stato io, ci avresti provato. Ora lo stai facendo. Non è gelosia per Perla, il mio focus è su Giuseppe".