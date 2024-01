Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi vicini, lei lo consola: “Il commento di Mirko fa parte del gioco” Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi ieri pomeriggio si sono uniti al letto per parlare di quanto successo nell’ultima puntata del GF. Il concorrente è apparso deluso dal commento di Mirko Brunetti che lo ha definito “un giocatore”, Perla Vatiero lo ha così consolato prima di abbracciarlo forte: “Fa parte del gioco”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Perla Vatiero e Giuseppe Garibaldi si avvicinano sempre di più nella casa del Grande Fratello ma ad unirli, al momento, solo un legame di amicizia. Dopo la puntata di sabato 30 dicembre, i due concorrenti si sono confrontati sulle parole di Mirko Brunetti che ha accusato il suo ex inquilino di essere uno stratega e di mettere malizia nei gesti verso Perla. "Non ho usato malizia" ha commentato due giorni fa il calabrese, ma le accuse a lui rivolte lo hanno turbato. Nel letto, nelle ultime ore, ha ricevuto il conforto di Perla Vatiero: dopo aver parlato, i due si sono stretti in un abbraccio. Sui social i fan credono che tra loro stia nascendo un sentimento.

Le parole di conforto di Perla Vatiero per Giuseppe Garibaldi

Perla Vatiero, dopo essersi accorta che il suo inquilino Giuseppe Garibaldi era a letto triste, si è stesa accanto a lui per consolarlo. "Non ti buttare giù. Non puoi stare così tutta la giornata. Se pensi troppo, è peggio, è straziante. Se ti distrai, ti passa questa cosa che è successa in puntata. Con Bea devi imparare a conviverci, sta qui dentro, lo sai che è fatta così. Cerca di evitare la situazione con lei, poi per le cose esterne, Mirko ha detto che sei un giocatore". La concorrente ha tirato in ballo le parole di Mirko Brunetti che ha accusato Garibaldi di essere "un giocatore" commentandole così: "Fa parte del gioco, sei al GF, le cose brutte sono altre. Se Mirko ti avesse detto offese pesanti come "è falso, finto, vigliacco", sarebbe stata ok la tua reazione, ti avrei capito. Ma alla fine ha detto che sei un giocatore. Sei ancora qui, ci sarà un motivo".

L'abbraccio che ha scatenato i fan del GF

Dopo il confronto, Perla Vatiero si è avvicinata al suo inquilino per abbracciarlo. I due si sono stretti forte scambiandosi anche un affettuoso bacio sulla guancia. La loro vicinanza oltre ad aver fatto ingelosire Mirko Brunetti, avrebbe acceso anche un confronto sui social. I telespettatori su X si sono divisi tra chi pensa che lei stia usando Giuseppe per avere reazioni dal suo ex, e chi invece crede che tra i due stia nascendo un sentimento.