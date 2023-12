Perla Vatiero dopo il rimprovero di Mirko a Giuseppe: “Era vicino a me quando sono crollata in bagno” La reazione di Perla Vatiero, Giuseppe Garibaldi e Greta Rossetti dopo il rimprovero di Mirko Brunetti nella puntata del Grande Fratello del 30 dicembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell'ufficio stampa Endemol Shine Italy

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa sabato 30 dicembre, Mirko Brunetti – presente in studio – ha rimproverato Giuseppe Garibaldi. L'ex concorrente ritiene che l'uomo abbia fatto il galante con Perla Vatiero e Greta Rossetti per strategia. Inoltre, è certo che se le due gieffine non avessero posto dei limiti, lui non avrebbe avuto problemi ad avviare una relazione con una di loro. La reazione dei diretti interessati dopo la puntata.

La reazione di Giuseppe Garibaldi e Perla Vatiero dopo le parole di Mirko Brunetti

Giuseppe Garibaldi, dopo la puntata, ha abbracciato Perla Vatiero e le ha assicurato che – al contrario di quanto sostiene Mirko Brunetti – non c'è mai stata malizia da parte sua. Greta Rossetti è intervenuta dicendo che la cosa più brutta detta dall'ex gieffino sia stata definire Giuseppe "un giocatore". Perla ha ammesso che le parole di Mirko non l'hanno lasciata indifferente:

Per me, ti dico la verità, è pur sempre una persona con cui sono stata insieme per cinque anni. Quindi un po' mi mette ansia, non dico che non me ne frega niente. Lui sa che con Giuseppe ho creato un'amicizia ed è un punto di riferimento.

Perché Perla Vatiero si è avvicinata a Giuseppe Garibaldi

Perla Vatiero, che nel corso della serata ha avuto anche modo di incontrare suo padre, ha spiegato che nella settimana in cui nella casa c'erano sia Mirko Brunetti che Greta Rossetti, lei è stata malissimo. A consolarla, c'era Giuseppe Garibaldi. Così, è nata la loro amicizia:

Ci tengo a specificarlo, in quella settimana io me lo sono visto amico. Giuseppe l'ho trovato vicino a me, quando sono crollata a terra in bagno, quella settimana in cui stavate qua dentro, io Giuseppe me lo sono trovato vicino. Sono stata male in tante altre situazioni durante la giornata e mi è stato accanto. E ti dirò, quando abbiamo fatto la sauna solo io e lui, non l'ho visto come un gesto di malizia. Quando Giuseppe mi ha detto: "Andiamo in sauna", io ho staccato la spina da tutta la situazione perché io stavo male.

Greta Rossetti le ha dato ragione e ha concluso: "Era lo stesso rapporto che aveva Mirko con Angelica, quello che avete creato voi".