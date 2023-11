Grande Fratello, nessun eliminato: Alex, Giampiero, Giuseppe, Giselda e Angelica in nomination La puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre 2023 si è conclusa senza alcuna eliminazione. Ad affrontare il telefoto in vista dell’uscita dalla Casa di lunedì prossimo saranno Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Non c’è stata alcuna eliminazione nella puntata del Grande Fratello del 2 novembre 2023. Il televoto che ha eletto Alex Schwazer il concorrente meno votato in questa tornata di votazioni è servito a eleggere il nome del primo eliminato in vista della puntata eliminatoria di lunedì 6 novembre, data in cui sarà decretato il nome del prossimo concorrente eliminato dal gioco. A rischiare di dovere abbandonare la Casa sono 5 concorrenti in totale: Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torrsan e Angelica Baraldi.

Nessun eliminato nella puntata del 2 novembre 2023

La puntata di giovedì 2 novembre si è conclusa senza alcuna eliminazione. Ad affrontare il giudizio espresso dagli spettatori del GF attraverso il telefoto erano stati Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Fiordaliso e Giselda Torresan. Il meno votato è risultato essere il marciatore, diventato il primo a finire in nomination in vista della prossima puntata eliminatoria.

Chi sono i concorrenti in nomination

Ad affrontare la nomination che decreterà l’identità del prossimo concorrente costretto a lasciare la Casa saranno Alex Schwazer, Giampiero Mughini, Giuseppe Garibaldi, Giselda Torresan e Angelica Baraldi. Il meno votato tra loro dovrà abbandonare il gioco lunedì 6 novembre.

Cosa è successo al Gf: le news della puntata del 2 novembre 2023

La puntata del Grande Fratello di giovedì 2 novembre si è aperta con il secco rimprovero rivolto dal conduttore Alfonso Signorini ai concorrenti. Approfittando del malumore di Fiordaliso, che in confessionale si era detta poco coinvolta dai compagni di gioco, il padrone di casa ha accusato il gruppo di poco entusiasmo. Letizia Petris, in particolare, è stata accusata di “frignare” costantemente e di offrire un trucco spettacolo al pubblico a casa, annoiato dai suoi tentennamenti. La stessa accusa è stata rivolta ad Angelica, accusata addirittura di avere inventato l’esistenza di un fidanzato immaginario per tenere alla larga i suoi coinquilini. Spazio a Beatrice Luzzi, vera protagonista di questa edizione del reality, e al suo rapporto finito con Giuseppe Garibaldi. Ciro Petrone ha potuto incontrare la fidanzata Federica che lo ha spronato a fare di più e a restare nella Casa. A fine puntata, invece, Giampiero Mughini è stato oggetto di una nomination di massa a causa di un termine spiacevole utilizzato per descrivere Angelica. Particolarmente celebrato sui social un gesto dell’opinionista Cesara Buonamici che ha scelto di rendere immuni dalle nomination sia Beatrice che Grecia Colmenares. “Così vi scannate tra di voi”, aveva suggerito Signorini.