In che rapporti sono Garibaldi e Beatrice Luzzi al GF: “Abbiamo parlato, posizione di confronto” In che rapporti sono oggi Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi? Rispondendo a una domanda dell’opinionista, nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello, sono stati i concorrenti a spiegare come sta proseguendo il loro legame.

A cura di Elisabetta Murina

Nella puntata del 2 novembre del Grande Fratello, Alfonso Signorini è tornato a parlare dell'intricato rapporto tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. La loro relazione è arrivata al capolinea, anche se il ragazzo ha scritto all'attrice una lettera d'amore, in cui si è scusato e le ha detto di sentire la sua mancanza. Ma in che rapporti sono al momento?

Il confronto in diretta tra Giuseppe Garibaldi e Beatrice Luzzi

Il conduttore ha mostrato ai telespettatori una clip nella quale Garibaldi sosteneva che la sua relazione con coinquilina fosse basata solamente sul gioco, ribadendo di essersi sentito più volte manipolato da lei. L'attrice ha precisato:

Non siamo andati a letto insieme, ci tenevo a dirlo. Risponda lui, io non ho parole su questo tema. Ne abbiamo parlato una volta sola del gioco, di notte, dopo due settimane che ci frequentavamo.

Anche Garibaldi ha poi preso parola, spiegando di averle più volte chiesto scusa per le parole usate: "Ho detto un miliardo di volte di aver sbagliato e ho chiesto scusa. Tu non ti sei degnata di farlo". Il 30enne è stato criticato anche dagli altri compagni per via del suo comportamento: Ciro Petrone l'ha definito "ignorante", mentre Massimiliano Varrese crede che stia peccando di superficialità. "Non sono così, l'ho sempre detto. Mai avrei pensato di avere un momento di rabbia di questo tipo. Stare chiusi qui dentro, mi porta a dire cose orribili", ha detto Garibaldi.

In che rapporti sono ora i due concorrenti

Subito dopo è intervenuta l'opinionista Cesara Buonamici, che ha fatto una domanda diretta al concorrente, per fare chiarezza sul suo rapporto con Beatrice Luzzi. "Quale è la tua posizione, i tuoi sentimenti oggi?". Garibaldi ha risposto: "Una posizione di confronto, abbiamo parlato ieri mattina e ieri sera". Anche l'attrice ha precisato di non aver chiuso la porta nei confronti del coinquilino: "Io tendo a trovare una forma affettuosa di convivenza".