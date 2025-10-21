Grande Fratello, Bena eliminato: 3 concorrenti in nomination

Bena è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello. Ha perso al televoto flash contro Matteo, Flaminia e Mattia. In nomination sono finiti tre concorrenti: Benedetta, Matteo e Rasha.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Bena è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura e in onda su Canale 5. Tre concorrenti sono finiti in nomination: Benedetta, Matteo e Rasha. La puntata ha visto tra i protagonisti in studio Sonia Bruganelli, tornata eccezionalmente come opinionista in studio, e la serata ha visto il rientro in casa di Anita Mazzotta. La concorrente era uscita dalla Casa a causa della morte della madre.

Chi è stato eliminato nella puntata del 20 ottobre

Bena è stato il meno votato della settimana e per questo il primo candidato all'eliminazione. Simona Ventura ha aperto un televoto flash durante la puntata: il concorrente si è giocato l'uscita dal GF contro Mattia, Flaminia e Matteo, scelti dal pubblico tramite un sondaggio social. A dover lasciare la casa definitivamente è stato Bena. Di seguito le percentuali del televoto:

Matteo 38.92%

Mattia 27.36%

Flaminia 21.95%

Bena 11,75%

Chi sono i concorrenti in nomination

Come di consueto, anche nella puntata del 20 ottobre del Grande Fratello è arrivato il momento delle nomination. Giulia e Omer, in quanto immuni, hanno fatto i loro nomi dal confessionale, mentre gli altri in salotto, davanti a tutti. Dopo aver interrogato tutti, Simona Ventura ha annunciato i tre concorrenti più votati dai loro inquilini, finiti quindi in nomination: Benedetta, Matteo e Rasha.

Cosa è successo nella puntata del 20 ottobre

La puntata del 20 ottobre del Grande Fratello ha visto in studio una ospite speciale, Sonia Bruganelli, che è tornata eccezionalmente come opinionista e non ha risparmiato critiche nei confronti dei concorrenti, proprio come durante la sua edizione. Anita Mazzotta è rientrata in Casa dopo aver annunciato la morte della mamma con un messaggio sui social. Spazio poi al primo triangolo amoroso che ha diviso la casa in due fazioni: Rasha al centro della contesa tra Omer e Francesco Rana. Simona Ventura poi ha rimproverato Jonas per il suo modo di trattare le donne, dopo che il ragazzo ha zittito in diretta Grazia.