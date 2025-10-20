Anita Mazzotta rientra al GF dopo la scomparsa della mamma: “Voglio chiudermi in una bolla, al fuori non voglio pensare”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Anita Mazzotta rientra nella casa del Grande Fratello dopo l'improvvisa uscita di qualche giorno fa. La gieffina ha dovuto lasciare il reality per raggiungere sua madre, venuta a mancare a seguito di condizioni di salute già piuttosto delicate.

Il rientro di Anita Mazzotta nelle casa del GF

La prima accoglienza è quella di Simona Ventura, che si rivolge alla 26enne chiedendole come stesse e se fosse pronta a ripartire con questa avventura. Anita non ha paura di rispondere: "Sono stati giorni difficili, non semplici ovviamente, ci tenevo che i miei compagni sapessero quello che è successo, loro sapevano il prima, quindi era giusto che sapessero anche il dopo. Sono di nuovo qui per volontà sua, volontà mia". La conduttrice, quindi, prende parola e sostiene la scelta della concorrente di riprendere parte al reality:

Sono dolori che non passano mai, però io penso che questa esperienza possa almeno darti un po’ di calore, siamo qui che ti vogliamo un mondo di bene.

Pochi minuti dopo, Anita rientra in casa, approfittando del fatto che gli altri gieffini sono freezati e impossibilitati a muoversi. Arrivata al centro del salone, Anita si commuove e comunica ai ragazzi che la guardano anche loro con le lacrime agli occhi, cosa l'ha spinta a rientrare nella dimora di Cinecittà, dopo aver dovuto fare i conti con un dolore e una perdita così grande:

Siete bellissimi raga, mi siete mancati, aiutatemi non piangete per favore. Sono qui per dirvi due cose, allora, come avete saputo, mamma non c’è più, il sabato che mi avete visto andare in quel confessionale mi ha salutato, vi chiedo scusa se sono passati così tanti giorni, vi ho fatto sapere così tardi, lo sapete, era una promessa, una volontà sua. Ho chiesto di tornare, può essere comprensibile o meno come scelta, al momento per quanto sembri assurdo l’unica cosa che desideravo era chiudermi in questa bolla con tutti voi, non pensare al fuori, ci voglio pensare un po’ più avanti.

I gieffini liberati dal freeze corrono ad abbracciarla e si sente Simona Ventura che dice: "Il Grande Fratello è una famiglia", supportata da Sonia Brugnalli: "Credo che nessuno di noi, possa giudicare un lutto del genere e credo che Anita abbia fatto bene a scegliere per lei".