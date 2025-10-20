“Team Rana o Team Omer?”, al GF il primo triangolo divide la Casa e Rasha è al centro: il parere degli opinionisti

Primo triangolo amoroso al Grande Fratello: al centro Rasha Younes, contesa tra Omer e Francesco ‘King’ Rana. Nella Casa sono nate due vere e proprie fazioni, che hanno coinvolto anche gli opinionisti in studio. “Team Rana o Team Omer?”, è stata la domanda.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello è nato il primo triangolo amoroso di questa edizione. Al centro della contesa Rasha Younes, divisa tra due pretendenti, Francesco "King" Rana da una parte e Omer dall'altra . Questa situazione ha creato nella Casa due vere e proprie fazioni, che hanno portato gli altri inquilini a fare il tifo per l'uno o per l'altro. Anche gli opinionisti e Sonia Bruganelli in studio si sono schierati.

Rasha contesa tra Omer e Francesco Rana: cosa è successo in settimane

Come si è visto nella puntata del 20 ottobre, la concorrente è al centro dell'attenzione dei due ragazzi nella Casa del GF. ‘King Rana' le dedica piccoli gesti, come portarle la colazione a letto, anche se dalle immagini si vede che il caffè le viene rovesciato in camera. Omer invece sembra "perdere i colpi", stando a quanto racconta la concorrente di origini palestinesi.

"Pensa solo a fare le docce e a specchiarsi, ‘King' Rana invece pensa a me", scherza Rasha. Al momento ancora non ha deciso. "Non ce la faccio a vincere questa sfida", commenta Omer contro il suo avversario. Rana invece prova a difendersi e a conquistare delle tifose dalla sua parte: "Un uomo che sa fare i capelli e ti porta la colazione a letto, dove lo trovi? Nella vita i muscoli non sono tutto, ci vuole mentalità".

"Team Rana o Team Omer?", da che parte stanno gli opinionisti

Il triangolo amoroso nella Casa ha creato una vera e propria divisione anche al di fuori del reality, in particolare tra gli opinionisti. Sonia Bruganelli, eccezionalmente in studio nella puntata del 20 ottobre, si è schierata a favore di ‘King' Rana, spiegando anche le motivazioni della sua scelta: "Francesco è un uomo molto elegante, mentre Omer è bello ma ho l'impressione che dica ‘guardami'. Passa la sua giornata in piscina e sotto la doccia a mostrare i pettorali". Cristina Plevani è d'accordo con Bruganelli, mentre Floriana Secondi fa il tifo per Omer. Ago della bilancia l'unico uomo in studio, Ascanio Pacelli: "King Rana è il nuovo Patrick". Il riferimento è a Patrick Pugliese della sua edizione, anche se Ventura ironizza: "Ma se tu l'hai quasi menato". "Non c'entra, Francesco non si sta mai tirando indietro".