Grande Fratello 2025: a che ora finisce, dove vedere la diretta tv e streaming h24

I The Jackal a Roma sul palco di Fanpage.it: tra ironia e attualità con Gianluca Fru e Fabio Balsamo. Prenota il tuo posto!

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nuova edizione del Grande Fratello, condotta da Simona Ventura, parte lunedì 29 settembre 2025. Concorrenti Nip sono pronti a vivere la loro prima avventura televisiva nella casa di Cinecittà per la nuova edizione speciale che celebra i 25 anni del format in Italia. In studio, insieme alla conduttrice, ci saranno diversi "opinionisti", gli ex gieffini Ascanio Pacelli, Cristina Plevani e Floriana Secondi. La puntata del reality in prima serata va in onda il lunedì sera, dalle 21.45 alle 00.50, in diretta su Canale5. Ogni giorno sarà poi possibile seguire la convivenza degli inquilini e le varie dinamiche che si creeranno nella casa: ecco tutti i canali e gli orari.

Dove e quando vedere il giorno del GF: orari e canali

Il Grande Fratello andrà in onda ogni lunedì sera, in prima serata dalle 21.45 alle 00.50 su Canale5. Oltre alla puntata in diretta condotta da Simona Ventura in studio, accompagnata dai suoi ospiti e opinionisti, Canale5 e Italia1 dedicheranno delle strisce quotidiane che offrono aggiornamenti sulle giornate nella Casa di Cinecittà. I daytime vanno in onda alle 13.40 e alle 18.30 su Canale5, mentre su Italia1 saranno trasmessi alle ore 13.00 e alle ore 18.05. Anche La5 – che si trova sul digitale terrestre al numero 30 e 530 in HD, su Tivùsat al numero 12 e su Sky al numero 159 – trasmette aggiornamenti dalla Casa alle ore 19.05 e all'1.50 di notte.

Dove seguire la diretta dalla casa in tv e in streaming h24

Gli appassionati che vorranno intrattenersi con i concorrenti della casa del Grande Fratello a qualsiasi ora del giorno, potranno affidarsi alla diretta continua h24. È garantita su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre e 163 della piattaforma satellitare Sky) e sulla piattaforma Mediaset Infinity, disponibile via sito e app, alla sezione dedicata al reality.