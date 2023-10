Grande Fratello 2023/24, nessun eliminato: chi sono i nominati della nona puntata Nella puntata del 9 ottobre del Grande Fratello, nessun concorrente è stato eliminato. Grecia Colmenares è stata la preferita dal pubblico, mentre Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Arnold Cardaropoli e Heidi Baci sono finiti in nomination.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del 9 ottobre del Grande Fratello non c'è stato nessuno eliminato. La preferita del pubblico è Grecia Colmenares. Alfonso Signorini ha fatto credere all'attrice e al resto della casa di essere risultata l'eliminata, invece è poi rientrata nella casa a comunicare la sorpresa mentre tutti gli altri erano freezati. Anita è stata la seconda preferita dal pubblico, ultima Valentina. Quattro concorrenti in nomination: Beatrice Luzzi, Valentina Modini, Arnold Cardaropoli e Heidi Baci.

Chi è uscito nella puntata del 9 ottobre 2023

Non c'è stato nessun eliminato nella puntata del 9 ottobre 2023. Il televoto, aperto la settimana scorsa, ha decretato il concorrente preferito dal pubblico: Grecia Colmenares. Ecco le percentuali di voto:

Grecia 42%,

Anita 40%

Valentina al 18%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Anche nella nona puntata del GF, è arrivato il momento delle nomination, palesi e in confessionale. I preferiti della Casa, quindi immuni, sono Massimiliano, Letizia, Fiordaliso, Ciro, Alex e Giuseppe. A dare il via alle Nomination palesi è Valentina che, così come Heidi e Paolo, vota Arnold. Lui, a sua volta, nomina Valentina. È poi il turno di Rosy che fa il nome di Beatrice, la quale dà il suo voto a Paolo, mentre la scelta di Vittorio ricade su Angelica. Samira e Giselda mandano in Nomination Vittorio, infine Angelica dà il suo voto a Beatrice.

Anche per gli immuni è giunto il momento di esprimere le loro preferenze. Nel segreto del Confessionale, Fiordaliso dà il suo voto ad Angelica, mentre Giuseppe e Anita scelgono Heidi. Alex, Massimiliano, Ciro e Letizia, decidono di mandare al televoto Beatrice. Infine, Grecia dà il suo voto a Rosy.

Cosa è successo al GF: le news dell'ultima puntata del 9 ottobre 2023

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello trasmessa il 9 ottobre 2023 su Canale 5, Alfonso Signorini ha aperto con un monologo dedicato a quello che è successo in Israele con l'attentato di Hamas durante il rave party che di fatto ha dato il via a una nuova guerra sulla striscia di Gaza: "Andiamo avanti ma non possiamo dimenticare". Nel corso del primo blocco si è parlato soprattutto di quanto sia divisivo per la casa il personaggio di Beatrice, che si ritrova praticamente contro tutti, anche se adesso è stato siglato un momento di pace. Si è parlato di come il suo rapporto con Garibaldi l'abbia in qualche modo addolcita. Lo stesso Garibaldi risulta essere molto preso da Beatrice, al punto da dimostrare i primi segni di gelosia. Al televoto, la preferita è risultata Grecia Colmenares ma Alfonso Signorini ha finto che la diva delle soap potesse essere l'eliminata della casa. Grecia è poi rientrata nella casa a comunicare la sorpresa mentre tutti gli altri erano freezati.