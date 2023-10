Beatrice addolcita ma non per Garibaldi: “È greve pensare che una donna abbia bisogno di un uomo” Il teorema di Beatrice al Grande Fratello: “Mi sono addolcita perché c’è Garibaldi? È un pensiero molto greve”. In puntata si parla solo di lei, intanto.

Nella casa del Grande Fratello, le dinamiche su Beatrice sono il piatto principale. La ‘queen drama' è sempre al centro dell'attenzione e nella puntata del 9 ottobre gli inquilini si ritrovano a valutare il momento storico, immaginando che questo periodo di pace sia arrivato grazie alla frequentazione che Beatrice sta iniziando con Garibaldi, al punto che Massimiliano Varrese ha detto che è molto più rilassata. Una cosa che Beatrice ha spedito al mittente: "È un pensiero greve quello di pensare che una donna abbia bisogno di un uomo per addolcirsi. C'è molta cattiveria". Beatrice ha sostenuto di sentirsi un capro espiatorio, nel frattempo pare seppellita l'ascia di guerra con Rosy.

Il momento di pace di Beatrice

Beatrice sembra aver raggiunto questo momento di pace con gli altri inquilini eppure la domanda che tutti si pongono in questo momento è quanto questa tregua possa durare. Alfosno Signorini mostra una clip che pone Beatrice ancora al centro della scena e nella quale lei stessa riflette sulla sua presenza nella casa: "Meno male che c'è gente come me o non ci sarebbe stato progresso nella storia". Questa affermazione lascia tutti perplessi. Massimiliano continua a sostenere che il suo rapporto con Garibaldi abbia addolcito il suo umore: "Magari l'umore migliora, no?" sottolinea e poi spiega: "Alfonso, ti dico che da quando c'è Garibaldi, Beatrice mi sembra pure più attraente. Magari sono geloso".

Garibaldi: "Mi sono sacrificato per il gruppo"

Nelle clip vediamo invece Garibaldi scherzare: "Mi sono sacrificato per il gruppo". La reazione di Beatrice viene pescata dalle telecamere. Sul litigio e sul chiarimento che c'è stato tra Beatrice e Rosy, Garibaldi invece si dice molto perplesso riguardo la sincerità di Rosy: "Mi parlavano bene l'una dell'altra. Non penso sia una strategia ma poteva farlo pure prima…". Parole che sollevano molti dubbi.