Grande Fratello 2023/24, nessun eliminato/a: chi è andato in nomination La puntata del 28 settembre 2023 del Grande Fratello non vede alcun concorrente eliminato. Quattro, invece, quelli finiti in nomination.

Si è conclusa un'altra puntata del Grande Fratello 2023, che ormai dopo il rodaggio iniziale va definendosi di giorno in giorno. Nella puntata del 28 settembre tante le cose accadute, pur non essendoci eliminati. Quattro i concorrenti finiti in nomination e a rischio per la prossima puntata. Nessun eliminato nella puntata del 28 settembre

La puntata del 28 settembre non ha visto eliminati, dopo l'uscita di Claudio nei giorni scorsi. Una puntata dalla quale emergeranno unicamente le nomination che porteranno uno dei concorrenti all'eliminazione della prossima settimana, precisamente la puntata del prossimo lunedì.

Chi sono i concorrenti in nomination

A finire in nomination sono quattro concorrenti, tre per effetto del voto del gruppo mentre una, Giselda, nominata direttamente da Beatrice che è stata la preferita del pubblico. Oltre a lei ci sono Grecia, Marco e Valentina, questi ultimi due nominati dai tuguriati.

Le nomination della serata

Prima di procedere con le nomination, si eleggono gli immuni insieme a Beatrice. Per il tugurio si salva Paolo, per la casa invece Rosy. Giselda invece risulta già tra i nominati per effetto della decisione di Beatrice Luzzi, che pare sempre più isolata. Qui elencate le nomination di ogni singolo concorrente. Samira ha nominato Grecia, che a sua volta ha deciso di dare il suo voto a Ciro. Quest'ultimo, a sua volta, ha dato il voto a Grecia. Tocca quindi ad Anita, che si trova "costretta" a votare Vittorio. Giuseppe ha nominato Arnold. Anche Rosi ha deciso di votare Grecia. Lorenzo si accoda e nomina Grecia. Anche il voto di Arnold va a Grecia. Vittorio decide invece di votare per Samira. La nomination per Grecia è quindi decisa matematicamente, ma arriva il voto dei tuguriati. Beatrice nomina Angelica, mentre Marco decide di nominare Valentina. Alex Schwazer nomina Fiordaliso. Heidi decide di nominare Marco. Angelica sceglie di nominare Valentina e così Massimiliano. Anche Aldo nomina Valentina. Fiordaliso invece vota per Marco. Valentina nomina invece Alex Schwazer. Per i tuguriati, dunque, vanno in nomination Valentina e Marco.

Cosa è successo al Gf: le news dell'ultima puntata del 28 settembre

Una puntata, quella del 28 settembre, incentrata principalmente attorno alla figura di Beatrice, prima attaccata da Massimiliano Varrese, poi protagonista di uno scontro con Giselda nel corso della serata. Molto intenso l'incontro di Letizia con sua madre, così come Ciro ha potuto avere segnali dalla sua compagna, attraverso una lettera. Protagonista, poi, ancora Fiordaliso, che ha parlato della chirurgia estetica e del pentimento per averne abusato.