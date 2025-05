video suggerito

Gli episodi di Peppa Pig con la nascita della sorellina Evie: l'evento al cinema e quando in onda su Rai Yoyo Gli episodi di Peppa Pig con la nascita della piccola Evie saranno trasmessi su Rai Yoyo a partire dal prossimo ottobre. A settembre è invece previsto lo sbarco nei cinema italiani di un cartone animato evento che racconterà ai piccoli appassionati tutto sul parto e l'ingresso della sorellina di Peppa e George in famiglia.

A cura di Stefania Rocco

Oggi 20 maggio 2025 è arrivata ad arricchire il meraviglioso mondo di Peppa Pig la piccola Evie, la sorellina che Peppa e George stavano aspettando. Per l’annuncio della nascita, i produttori hanno pensato a un vero e proprio evento con tanto di annuncio realizzato di fronte all’ospedale – non uno a caso – e annuncio social. Evie, terza figlia per mamma e papà Pig, è nata all’interno della Lindo Wing, l’ala privata del St Mary’s Hospital di Londra, lo stesso all’interno del quale Kate Middleton ha dato alla luce i figli George, Charlotte e Louis. Ma quando andranno in onda in Italia gli episodi con la nascita della piccola Evie?

L’evento Peppa Meets the Baby Experience

Per la nascita di Evie, Hasbro – licenziatario ufficiali dei prodotti legati al cartone animato – ha pensato a un vero e proprio evento. A partire dal 30 maggio sarà trasmesso all’interno di alcuni cinema selezionati e in 16 paesi il film “Peppa Meets the Baby Experience”, composto da 10 episodi che racconteranno il parto di mamma Pig, le reazioni di Peppa e George e l’ingresso di Evie in famiglia. I paesi che hanno aderito all’evento sono l’Australia, l’Austria, il Belgio, il Canada, la Danimarca, la Francia, la Germania, l’Irlanda, il Lussemburgo, i Paesi Bassi, la Polonia, la Spagna, la Svezia, la Svizzera, il Regno Uniti e gli USA. Previsto poco più tardi lo sbarco dell’evento dedicato al cartone animato più amato dai bambini nei cinema italiani.

La nascita di Evie in Italia su Rai Yoyo e al cinema

Le nuove puntate di Peppa Pig con la nascita della piccola Evie saranno trasmesse in Italia su Rai Yoyo a partire da ottobre. A settembre, invece, sbarcherà al cinema l’evento dedicato all’ingresso della maialina nella famiglia Pig che, per il momento, è ancora in via di definizione con il licenziatario Hasbro.