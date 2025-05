video suggerito

Perché Ore 14 con Milo Infante non è in onda oggi e quando tornerà in tv su Rai 2 Ore 14 si ferma per circa un mese. La trasmissione d’attualità condotta da Milo Infante su Rai2 lascia spazio al Giro di Italia, partito lo scorso 9 maggio. L’appuntamento con il programma tornerà a giugno, con una novità anche per la prima serata. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il programma del primo pomeriggio di Rai2 condotto da Milo Infante, il talk Ore 14, per circa un mese non andrà in onda. L'ultima puntata della trasmissione è stata quella del 9 maggio, quando il giornalista si è congedato temporaneamente dal suo pubblico. Il contenitore di approfondimento, infatti, tornerà a giugno con un doppio appuntamento.

Per quanto tempo si ferma Ore 14

La messa in onda di Ore 14 è stata sospesa per circa un mese, per lasciare spazio alle trasmissione del Giro d'Italia. La competizione sportiva diventa il cuore della fascia pomeridiana della seconda rete Rai, in attesa di un ritorno alla normale programmazione dei palinsesti. L'evento sportivo, iniziato il 9 maggio con partenza da Durazzo, si concluderà a Roma l'1 giugno, durerà quindi quasi un mese, durante il quale su Rai2 verranno raccontate le varie tappe del giro che attraversa tutta l'Italia, con i cronisti che faranno la cronaca delle imprese dei vari atleti che vi parteciperanno dopo mesi e mesi di allentamento intenso.

Quando riparte Ore 14 e la novità della prima serata

La trasmissione d'attualità condotta da Milo Infante tornerà il prossimo 2 giugno, dopo un mese di stop, la ripartenza è prevista per un giorno festivo. L'appuntamento sarà, come prima della momentanea sospensione, dedicato alla fascia pomeridiana di Rai2 e come di consueto interverranno ospiti che interverranno sui casi di più stretta attualità. C'è poi una novità che riguarda il programma, ovvero quattro appuntamenti in prima serata, a partire da giovedì 12 giugno, che vanno a consolidare una stagione particolarmente fortunata in termini di ascolti. Si tratta di una prova per Milo Infante, al quale viene affidata una prima serata, che ha quindi uno spazio di conduzione diverso di uno show pomeridiano, oltre che un'altra fascia di pubblico.