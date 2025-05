Mamma Pig ha partorito nell’ospedale di Kate Middleton: “Non è stato un parto facile”, ecco il nome della figlia

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Mamma Pig è diventata di nuovo madre. È nata la terzogenita, la maialina che i fratelli George e Peppa Pig aspettavano con ansia. La gravidanza è stata raccontata nei minimi dettagli, dall'annuncio a quando – nelle scorse settimane – è stato rivelato il sesso del figlio in arrivo: una femminuccia. In queste ore, è stato annunciato anche il nome del nuovo personaggio del noto cartone animato. La sorellina di Peppa Pig si chiama Evie. Mamma Pig ha partorito all'ospedale Lindo Wing di Londra, dove Kate Middleton ha dato alla luce tutti e tre i suoi figli.

Mamma Pig ha partorito, è nata Evie

Come dicevamo, la gravidanza di Mamma Pig è stata raccontata in modo dettagliato per permettere ai più piccoli di vivere le emozioni di Peppa e George. In queste ore, il magazine People ha persino pubblicato un'intervista esclusiva al personaggio del cartone animato:

Sto benissimo. Sono così felice che Evie sia finalmente qui, felice e in salute! Non direi che è stato un parto facile, perché non credo che lo sia mai. Ma ne è valsa la pena, quando si è accoccolata al sicuro tra le mie braccia e il resto della famiglia ha potuto conoscerla.

Quanto al nome Evie, Mamma Pig ha spiegato che si è ritagliata tutto il tempo necessario per scegliere il nome giusto per sua figlia. A un certo punto ha temuto che l'avrebbero chiamata "baby" per sempre, poi è arrivato il nome perfetto:

Evie è perfetto, era il nome della prozia e gli occhi della nostra piccola si sono illuminati quando gliel'abbiamo proposto, come se sapesse già che era il suo nome.

La reazione di Peppa Pig e George

Mamma Pig ha confidato che Evie ha molto in comune con i suoi fratellini. È entusiasta, curiosa e amante della musica come Peppa e giocherellona come George. Nel corso del loro primo incontro, Peppa e George sarebbero apparsi entusiasti:

È stata una sorpresa vedere la loro gentilezza nei confronti di Evie. Non appena sono entrati nella stanza, sono apparsi calmi e amorevoli. Evie non ne aveva mai abbastanza delle loro attenzioni. Hanno preso molto seriamente la loro responsabilità come fratello e sorella maggiori.