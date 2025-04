Guglielmo Scilla operato alle corde vocali: “Intervento più tosto del previsto, per un po’ dovrò stare zitto”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Guglielmo Scilla operato alle corde vocali. L'attore e youtuber, conosciuto con il nome di Willwoosh, ha raccontato su Instagram di essersi sottoposto a un'operazione chirurgica che si è rivelata "più tosta del previsto " e di dover rimanere a riposo per un periodo. "Per un po' dovrò stare zitto", ha raccontato.

Cosa è successo a Guglielmo Scilla, la foto in ospedale e l'intervento

Gugliemo Scilla ha condiviso su alcuni scatti che lo ritraggono in ospedale facendo preoccupare i fan. Lo youtuber e attore, in tour nei teatri con Camihawke, ha spiegato di essere stato operato alle corde vocali: "Speravo fosse una cosa più semplice, ma alla fine l’intervento si è rivelato più tosto del previsto. Questo vuol dire che, per la gioia di molti, per un po’ dovrò stare zitto. Poi si capirà che ne sarà di me". Al momento ha fatto sapere di essere stato dimesso, ma dovrà affrontare un periodo di recupero prima di tornare in piena forma: "Una cosa è certa. Appena potrò fare logopedia, lavorerò sodo per tornare l’oca starnazzante di sempre. L’industria musicale ha bisogno di me. Grazie a tutte le persone che mi sono state vicine ieri. Ma grazie soprattutto alle persone che mi hanno operato e assistito". Ora il suo obbiettivo è dedicarsi al recupero: "Non potevo finire in mani migliori. Ieri non è stata una giornata troppo entusiasmante a livello di morale, ma adesso ci rimbocchiamo le maniche e pensiamo solo a guarire!".

"Stare bene è rendermi conto di starci"

In una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Scilla ha raccontato di essersi preso una pausa temporanea in passato: "Ho avuto un paio di time out, perché non amo il contesto iper-performativo nel quale ormai viviamo. Ci viene chiesto tanto, ogni giorno, di essere i primi della classe, di essere pazzeschi, devi essere quello che fa il commento più intelligente di tutti, a volte anche solo per parlare apriamo la bocca, ma non sappiamo che dire. È capitato in passato che io non sapessi più cosa dire". Per lui, oggi, stare bene ha diversi significati: "É rendermi conto di starci. Sono stato bene tante volte nella mia vita, ma in quei periodi non mi prendevo il tempo di rendermene conto".