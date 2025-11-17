Giulia Soponariu sviene ancora al Grande Fratello: è il terzo malore in pochi giorni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2025/2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A pochi giorni dal primo malore, Giulia Soponariu si è sentita male nuovamente nella Casa del Grande Fratello. La concorrente più giovane di questa edizione del reality ha accusato un malessere mentre posava per la prova settimanale e, per motivi ancora da chiarire, ha perso conoscenza. Le telecamere del programma hanno ripreso quasi per intero la scena, salvo poi staccare su un’altra zona della Casa per consentire ai concorrenti di prestarle soccorso.

I precedenti malori di Giulia Soponariu al GF

Non è la prima volta che, a causa della tensione, Giulia perde conoscenza al GF. La 19enne si era già sentita male qualche giorno fa e il suo malessere aveva reso necessario l’intervento del medico. Poche ore dopo, aveva accusato un altro lieve malore e la situazione si è ripetuta nuovamente nelle ultime ore. Si tratta dunque del terzo episodio in pochissimi giorni. Gli spettatori del Grande Fratello si sono detti preoccupati per le sue condizioni di salute: temono che la tensione accumulata durante queste settimane nella Casa stia presentando il conto. La concorrente, tuttavia, è stata visitata da un medico che ha stabilito che possa proseguire la sua avventura nel reality.

Giulia Soponariu avrebbe espresso il desiderio di lasciare la Casa

Saranno le prossime ore a chiarire la situazione di Giulia e, soprattutto, la decisione da lei presa riguardo alla sua permanenza nella Casa. Già qualche giorno fa, dopo essersi sentita male, aveva confidato ai suoi coinquilini la volontà di abbandonare il gioco. Oggi la 19enne è in nomination e il pubblico, alla luce di quanto accaduto, potrebbe decidere di votare per la sua eliminazione per permetterle di ritirarsi. I suoi familiari, però, non avrebbero manifestato dubbi sulla sua permanenza e, dalla pagina Instagram di Giulia — al momento gestita da chi le è più vicino — non è arrivato alcun appello che inviti a farla uscire. Al contrario, chi controlla i suoi account continua a chiedere al pubblico di sostenerla affinché superi indenne la nomination in corso.