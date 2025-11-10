Panico al Grande Fratello, Giulia Soponariu si accascia sul divano dopo un malore: “Fate entrare qualcuno”

Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello: la 19enne Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso e si è accasciata sul divano. I coinquilini, spaventati, hanno lanciato subito l’allarme e chiesto agli autori di far intervenire immediatamente i soccorsi.

Attimi di paura nella Casa del Grande Fratello, dove pochi minuti fa la 19enne Giulia Soponariu ha avuto un malore improvviso. Le immagini della giovane che, dopo essersi sentita male, si è accasciata sul divano, hanno già fatto il giro del web, sebbene la regia sia riuscita a staccare l’inquadratura pochi secondi dopo l’accaduto.

Il video, tratto dalla diretta quotidiana, mostra Giulia mentre prova ad alzarsi dal divano, emettendo un verso di dolore, per poi tornare a sedersi visibilmente provata. È Francesca Carrara la prima ad accorgersi che qualcosa non va: si avvicina per aiutarla, ma capisce subito che la ragazza si sta sentendo male.

In pochi istanti, gli altri concorrenti accorrono attorno a lei e nella Casa si diffonde il panico. “Fate entrare qualcuno!”, urlano rivolgendosi agli autori, chiedendo l’intervento dei soccorsi. Pochi secondi dopo, la regia interrompe la diretta e inquadra il giardino vuoto, probabilmente per permettere allo staff medico di intervenire.

Giulia Soponariu si sarebbe ripresa poco dopo il malore

Secondo quanto riportato dagli spettatori del GF, Giulia si sarebbe ripresa rapidamente dopo il malore. La concorrente sarebbe svenuta a causa della tensione accumulata e del clima pesante che si respira nella Casa negli ultimi giorni, segnati da litigi e discussioni tra i coinquilini.

Per fortuna, il malore avrebbe avuto breve durata e la 19enne starebbe già meglio.

Chi è Giulia Soponariu, la concorrente più giovane del GF

Giulia Soponariu è la concorrente più giovane di questa edizione del Grande Fratello. Entrata nella Casa a soli 19 anni, ha già conquistato buona parte del pubblico. Studentessa e modella, Giulia ha alle spalle una storia personale dolorosa che il programma non ha ancora approfondito come meriterebbe.

Aveva solo 4 anni quando una ragazzina di 14 la invitò a seguirla con la scusa di farle provare la bici. Poco dopo, due uomini la fecero salire su un furgone bianco e le tagliarono immediatamente i capelli. Spaventati dall’imponente dispiegamento delle forze dell’ordine, i rapitori decisero di abbandonarla in un campo, dove fu ritrovata poche ore dopo.