Giulia Salemi: “Il mio futuro al GfVip come opinionista? Il ruolo della voce del web mi piace”

Il Grande Fratello Vip ha rappresentato una grande scuola per Giulia Salemi. È stato un anno di "apprendistato", più o meno come l'anno scorso lo è stato per Sonia Bruganelli. Partita come voce del web in questa edizione, la Salemi ha saputo ritagliarsi uno spazio sempre maggiore arrivando in una puntata anche a contrastarsi proprio con la Bruganelli, con cui per la verità è nato poi un ottimo rapporto, come ha dimostrato il regalo che Sonia ha fatto a Giulia (un abito Louis Vuitton). Il suo futuro è quello di opinionista? "Il ruolo della ‘bastardina del web' l'ho sentito cucito su di me", ha rivelato a "Chi".

Le parole di Giulia Salemi

Giulia Salemi ha fatto il punto sul suo percorso nel numero settimanale di "Chi" celebrativo della chiusura dell'edizione numero 7 del Grande Fratello Vip: "Io sono partita come concorrente, poi conduttrice di GfVip Party e, infine voce del web. Un futuro come opinionista? Il ruolo della ‘bastardina del web' l'ho sentito cucito su di me, perché Twitter ha questo tono cinico, ma divertente che ho cercato di interpretare con la mia verve".

Lo scontro con Sonia Bruganelli

"A volte, però, mi veniva il desiderio – quando Alfonso Signorini mi interpellava – di esprimere il mio parere". È qui che c'è stato lo scontro con Sonia Bruganelli: "Le ho scritto un messaggio per chiarirmi, le ho detto a cuore aperto che non volevo discutere con lei e lei mi ha spiegato che ero uscita dal mio ruolo, mi ero schierata mentre avrei dovuto riportare il pensiero del web". Da quel momento, però, è nata un'amicizia: "Lei è una talent scout ed è una che fa crescere le ragazze, per questo mi sento gratificata dalle sue parole e dai suoi consigli. Pochi minuti prima della finale mi ha fatto un regalo bellissimo per il mio compleanno, un abito da sera, e mi ha consigliato di indossarlo per la mia ‘prima', cioè per un impegno importante".