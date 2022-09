Giovanni Ciacci sieropositivo al GFVip, Signorini: “I Vip liberi di scegliere se entrare o meno” La partecipazione di Ciacci è stata rivelata con largo anticipo. “Ho voluto garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti”, spiega Signorini. “Nessuno si è tirato indietro. Hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alfonso Signorini è a mille per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, al via dal prossimo 19 settembre. 24 concorrenti, la maggior parte dei quali saranno svelati in diretta nel corso delle prime puntate. Le uniche certezze riguardano finora la partecipazione di Wilma Goich e quella di Giovanni Ciacci rivelata con parecchie settimane di anticipo. Il conduttore svela a Tv Sorrisi e Canzoni il motivo di questa scelta.

Perché Signorini ha comunicato con anticipo l'ingresso di Ciacci

La presenza dell’opinionista nella casa del GFVip è stata fortemente voluta da Signorini. Ciacci è il primo concorrente positivo all'HIV, un tema che affronterà nel corso del reality nel tentativo di abbattere ogni stigma sociale nei confronti della malattia, in particolare nei confronti delle persone omosessuali. Il conduttore avrebbe fatto fuoco e fiamme per cambiare il regolamento del programma che, fino allo scorso anno, impediva ad un concorrente affetto da HIV di partecipare.

“È un tema che sento molto perché in Italia c’è un enorme ignoranza a riguardo. Identificare una patologia con un’orientamento sessuale è la cosa più sbagliata”. A quanto pare c’è chi avrebbe sollevato qualche dubbio circa la disponibilità del resto del cast a partecipare, con un inquilino sieropositivo in casa. “Nessuno si è tirato indietro”, spiega Signorini. “Sono voluto uscire per tempo con questa tematica proprio per garantire la massima libertà di scelta ai concorrenti. Per fortuna hanno capito che non c’è ragione di avere paura”.

Leggi anche Alfonso Signorini lancia un altro indizio sul GF Vip, nella casa ci sarà uno chef

Come faranno i vipponi a votare il 25 settembre

C’è un altro tema che riguarda l’inizio imminente del GFVip, che è quello delle elezioni politiche. Domenica 25 settembre infatti una buona parte dei vipponi sarà già “rinchiusa” tra le mura di Cinecittà. Come faranno dunque a recarsi alle urne per esprimere il proprio voto? Anche qui a dare conferma del regolamenti è Alfonso Signorini.

Il conduttore ha spiegato che, come anticipato, ai concorrenti sarà data la possibilità di lasciare la casa per recarsi nel proprio comune di residenza, ma ci sarà una penalità. “Chi vorrà potrà andare tranquillamente a votare il 25 settembre, ma poi salterà una puntata per fare la quarantena (5 giorni) perché continueremo ad applicare i controlli di sicurezza anti Covid”. La domanda però sorge spontanea: e se decidessero di andare a votare tutti, come andrebbero avanti ben due diretta in prima serata?