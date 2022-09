Giovanni Ciacci al GFVip: “A Uomini e Donne Gemma bullizzata da Tina Cipollari”, la regia lo censura Nella casa del GFVip, Ciacci si lascia andare ad un giudizio sulle dinamiche di Uomini e Donne che viene prontamente censurato dalla regia. L’opinionista avrebbe preso le parti di Gemma Galgani nel perenne scontro con Tina Cipollari.

Giovanni Ciacci nella casa del GFVip torna nel ruolo di opinionista della tv. Mentre sembra ancora presto per aprirsi sul tema della sieropositività, il concorrente per ora si limita ad indagare le prime dinamiche della casa, battibecca con Pamela Prati, consola il cuore infranto di Eleonoire Ferruzzi e commenta i programmi di Maria De Filippi. La regia però stacca, impedendo di far sentire la conversazione sul dating show di Canale 5.

Ciacci prende posizione tra Tina Cipollari e Gemma Galgani

La nuova edizione di Uomini e Donne è iniziata, con gli scontri in studio sempre più accesi. Non si placa l’eterno conflitto tra Gemma Galgani e l’opinionista Tina Cipollari, che non manca mai di rimarcare il suo dissenso sulle scelte della dama. “È chiaro a tutti che non nutre simpatia nei miei confronti”, ha ammesso la stessa Gemma in una recente intervista a Nuovo. Tra loro ci si è messo anche Giovanni Ciacci che, confrontandosi con alcuni inquilini della casa avrebbe messo in chiaro da che parte sta: “Io voglio andare a Uomini e Donne a difendere Gemma da Tina. Perché Gemma è bullizzata e non mi piace. Certo sì, Tina è molto sensuale, però sono dalla parte di Gemma e lo ripeto: voglio difenderla perché mi piace tanto questa donna”. Come riporta Blogtivvu tuttavia, la conversazione sarebbe stata immediatamente censurata dalla regia, che avrebbe staccato proprio per impedire possibili ripercussioni negative sul dating show di Maria De Filippi.

Quando affronterà il tema dell’HIV

La presenza di Giovanni Ciacci nella casa non avrà appena lo scopo di mettere i puntini sulle i nelle dinamiche dei vipponi (anche se abbiamo già visto i primi punzecchiamenti con Pamela Prati, con la quale ha qualche conto in sospeso). L’opinionista a breve dovrebbe affrontare il tema della sieropositività, sul quale non si è ancora confidato con i compagni. Non si tratta di un vero e proprio segreto, dal momento che, come aveva specificato Signorini, tutti i concorrenti sono stati informati della situazione già prima di entrare, in modo da poter liberamente decidere se partecipare o meno. Lo scopo di Ciacci sarà quello di abbattere lo stigma sociale che c'è sulla malattia ancora oggi, nonostante in certi casi come il suo la sieropositività non sia trasmissibile in alcun modo.