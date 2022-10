Ginevra Lamborghini sui social: “Ho provato a contattare Marco Bellavia, non mi ha ancora risposto” L’ex gieffina apre una sessione di domande e risposte su Instagram e confessa di aver provato a mettersi in contatto con Marco, per cercare un chiarimento. “Non mi ha risposto per ora ma è comprensibile”. Nel frattempo Ginevra continuerà ad essere ospite in studio al GFVip.

Ginevra Lamborghini è tornata a casa. L'ex gieffina si prende qualche giorno di riposo per "azzerare il suo status" e ritrovare un equilibrio dopo la squalifica dal GFVip. "Vengo da giorni molto difficili in cui ho passato le pene dell’inferno, ma non mi aspettavo di ricevere questo sostegno. Mi fate dimenticare dei brutti commenti che mi ho ricevuto e continuo a ricevere", spiega ai suoi follower su Instagram.

Sui social ammette di aver provato anche a ricucire il rapporto con Marco Bellavia: "Non vi nego che in questi giorni ho cercato di contattare Marco. Non ho ancora ricevuto risposta ma è del tutto comprensibile", spiega. "La mia speranza è quella di poterlo incontrare dal vivo, poterlo abbracciare e stargli vicina in questo brutto momento che sta attraversando".

Cosa farà ora Ginevra Lamborghini

Durante una sessione di domande e risposte con i suoi follower, Ginevra spiega che d'ora in avanti il suo futuro lavorativo riguarderà principalmente la musica e, da questo punto di vista, è già tornata operativa. "Mi prendo questo weekend per azzerare quello che è successo, ma partirò da subito con nuovi progetti, ripartirò dalla musica", assicura. Non smetterà di essere in tv, visto che per ora la sua presenza in studio al Grande Fratello Vip resta garantita. "I gieffini e la Casa mi mancano un sacco, ma li seguo e li spio tutti i giorni. Sarò in studio per accorciare le distanze".

Il supporto all'esercito dei Gintonic

Un pensiero speciale Ginevra lo ha rivolto ai suoi supporter che sono stati ribattezzati "Gintonic", in virtù del suo rapporto speciale con Antonino Spinalbese. Una dicitura che la cantante ha accolto con ironia e affetto, rilanciando un cuore a tutti coloro che sostengono la coppia. Nel frattempo, dopo il loro ultimo incontro nel giardino della Casa, Antonino ha confessato ai compagni il desiderio di lasciare il programma. "Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì", ha ammesso dopo aver visto Ginevra. "Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”.