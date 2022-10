Antonino Spinalbese confessa nella notte di voler lasciare il Gf Vip: “Tutto cambia senza Ginevra” Antonino Spinalbese potrebbe lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. Lo confessa nella notte, dopo l’incontro in puntata con Ginevra Lamborghini: “Non avevo problemi perché c’era lei, adesso è cambiato tutto”.

A cura di Stefania Rocco

La nostalgia nei confronti di Ginevra Lamborghini potrebbe spingere Antonino Spianlbese a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip. L’ex compagno di Belén Rodriguez lo confessa nella notte ai suoi compagni di gioco, a poche ore dalla puntata in diretta durante la quale ha avuto l’occasione di rivedere l’amica. Quell’incontro avrebbe spinto Antonino a ripensare alla sua permanenza nella Casa e ai giorni da vivere senza Ginevra, consapevole che dall’inizio del reality è trascorso meno di un mese.

Antonino Spinalbese: “Gegia ancora dentro, ha detto cose più forti di Ginevra”

Nel corso della ultima notte nella Casa, Antonino si è confidato con Patrizia Rossetti e Alberto De Pisis. L’ex hair stylist ha puntato il dito contro Gegia che non è stata squalificata sebbene, a suo avviso, abbia detto cose più gravi di quelle dette dalla sorella di Elettra Lamborghini: “Comunque anche su quello che è successo con Marco ci sono casi diversi. Ora non è che perché io sono dalla parte di Ginevra non riesco a dare giudizi sensati. Gegia ha detto delle cose con un’intenzione più forte. Quindi ci sta che uno nomini Gegia”.

Antonino al GF Vip senza Ginevra: “Non so se ce la faccio fino a lunedì”

Antonino ha quindi ammesso di non essere certo di voler restare. L’assenza di Ginevra avrebbe cambiato riassetto nella Casa rendendo le giornate lunghe, noiose e difficili da affrontare sul lungo periodo. “Mi sa che non ce la faccio fino a lunedì”, ha ammesso Antonino, “Io sto qui a lungo? Guardate sono sincero. Io non avevo problemi fino ad adesso. Perché io avevo trovato lei nel mio habitat. Stavo da dio insieme a lei e le giornate passavano anche veloci. Adesso però le cose senza di lei sono cambiate. Nulla togliere a voi ci mancherebbe. Diciamo che è come se ti levassero il lavoro, è un bel colpo ragazzi”. Antonino non ha ancora comunicato la sua decisione definitiva: riuscirà a superare l’assenza di Ginevra e restare in Casa o si deciderà ad abbandonare il gioco per poi ritrovarla (sebbene la giovane si sia detta non interessata a lui dal punto di vista romantico)?