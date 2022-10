Ginevra Lamborghini dopo la puntata del GF: “Ho vissuto l’inferno, ma ho compreso il mio errore” Ginevra Lamborghini dopo la puntata di giovedì 6 ottobre del Grande Fratello Vip ha pubblicato una storia su Instagram in cui racconta il dolore provato i giorni dopo la squalifica, ma affermando di aver capito il suo errore.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la puntata di giovedì 6 ottobre, nella quale Ginevra Lamborghini è rientrata nella Casa per salutare i suoi ex compagni d'avventura, a pochi giorni dalla squalifica a seguito del caso Bellavia, l'ex gieffina si è lasciata andare ad una lunga riflessione su Instagram, nella quale ha parlato di ciò che ha provato sulla sua pelle una volta abbandonato il reality, quando è stata travolta dall'odio e dagli insulti da parte di chi non ha apprezzato l'atteggiamento da lei adottato durante la sua permanenza nella dimora di Cinecittà.

I giorni di odio e disprezzo dopo l'uscita dal GF

Con una storia pubblicata su Instagram, Ginevra Lamborghini commenta il suo ritorno in puntata, dichiarando di aver patito la valanga di odio e commenti negativi arrivatigli dopo la sua squalifica e dopo l'esternazione, decisamente infelice, che l'ha determinata. I giorni che hanno preceduto il suo ritorno nello studio del Grande Fratello Vip sono stati davvero duri:

Oggi per me è stata una giornata molto importante. Tornare in quello studio è stato difficile ma è grazie a tutte le persone che in questi giorni mi hanno sostenuto che sono riuscita a tornare a testa alta. Non vi nascondo che vengo da 4 giorni di puro inferno, 4 giorni dove mi sono sentita cadere il mondo addosso. L’odio che è stato riversato su di me e di riflesso sulla mia famiglia ha avuto un peso incalcolabile sul mio cuore: ho voluto leggere ogni commento, per rendermi conto di quello che stava accadendo e che ancora con fatica sto elaborando. Parole di odio, di disprezzo e di quel pregiudizio che da sempre è stato il più grande antagonista della mia vita.

Il ringraziamento a chi l'ha supportata

Oltre ai commenti negativi, però, ne sono arrivati anche altri meno duri in cui è emersa comprensione e vicinanza per il provvedimento adottato nei suoi confronti e per il trattamento che le è stato riservato in queste ore: "Oggi più che mai mi sento di aver compreso a pieno il mio errore e di questo ne farò tesoro. Tra i tanti commenti negativi che mi stavano spingendo in un baratro senza fine, ho però trovato il vostro amore, la vostra comprensione, il vostro supporto, la vostra solidarietà e infine, anche se non di tutti, il vostro perdono e di questo ve ne sono infinitamente grata. Siete stati e continuate ad essere la mia luce in fondo al tunnel". Ed è a loro che rivolge il suo ringraziamento più sincero: