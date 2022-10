La madre di Ginevra Lamborghini: “È sconvolta. È stata umiliata e data in pasto agli squali, vergogna” Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini, è intervenuta sui social per commentare la squalifica della figlia Ginevra e esprimere il suo dispiacere per Marco Bellavia e il delicato momento che sta vivendo.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset e Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ginevra Lamborghini è stata squalificata dal Grande Fratello Vip per aver detto di Marco Bellavia: "Merita di essere bullizzato". Una frase molto grave che la produzione ha deciso di punire per il messaggio sbagliato che veicolava. In queste ore, gli spettatori si sono divisi tra chi ritiene giusta la squalifica e chi è convinto che abbia pagato solo la gieffina (e Giovanni Ciacci che è stato eliminato), quando i concorrenti che avrebbero dovuto subire dei provvedimenti sarebbero dovuti essere molti di più. Nel dibattito è intervenuta anche Luisa Peterlongo, madre di Ginevra.

Lo sfogo di Luisa Peterlongo, madre di Ginevra Lamborghini

Luisa Peterlongo ha pubblicato un lungo sfogo su Twitter, per commentare la squalifica di Ginevra Lamborghini. La donna ha espresso il suo sincero dispiacere per Marco Bellavia e il momento delicato che sta vivendo. Tuttavia, ha anche spezzato una lancia a favore di Ginevra:

Sono la mamma di Ginevra e mi sento in dovere di scrivere questo mio pensiero e riflessione. Non riesco a rimanere indifferente e tranquilla dopo quello che è andato in onda. Ho visto la disperazione di un uomo incompreso e solo…è stato emarginato dal gruppo e ignorato da quelli che avrebbero dovuto dare il loro sostegno professionale. Perché non hanno agito prima? Perché hanno permesso che si arrivasse a tanto? Vorrei esprimere il mio grande dispiacere al sig. Marco Bellavia e chiedergli scusa personalmente.

Quindi ha proseguito: "Non voglio giustificare mia figlia e le cose che ha detto nei suoi confronti. Non la giustifico. Come mamma però, in questo momento soffro anche per lei. Ginevra è un'anima buona ma ha sbagliato ed è finita sul patibolo. Soffro per lei perché è stata data in pasto agli squali…gli stessi che si indignano e gridano "NO AL BULLISMO". Non vedo una fine a tutto questo odio. Soffro perché voglio ancora credere nel bene e spero che le parole abbiano ancora valore e peso nella coscienza delle persone ma per ora vedo solo e soltanto odio ed ipocrisia".

Come sta Ginevra Lamborghini dopo la squalifica al GF Vip

Nella giornata di ieri, in una serie di commenti pubblicati su Twitter, Luisa Peterlongo aveva già commentato indignata la scelta del Grande Fratello Vip di squalificare sua figlia. Sotto a uno dei post del profilo ufficiale del reality di Alfonso Signorini aveva scritto: "Mia figlia umiliata e messa sul patibolo, data in pasto agli squali. Senza vergogna". Infine, a chi le chiedeva come stesse Ginevra, ha risposto: "È sconvolta e dispiaciuta".