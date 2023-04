Gianluca Benincasa: “Antonella Fiordelisi non mi ha denunciato, la canzone di Edoardo? Demenziale” Gianluca Benincasa torna a parlare della ex fidanzata Antonella Fiordelisi, mai più rivista dopo la fine del Grande Fratello Vip. “Non mi ha denunciato”, precisa il giovane, “Ma sono convinto che lei sarebbe capace di fare di tutto”.

A cura di Stefania Rocco

Gianluca Benincasa torna a parlare della ex fidanzata Antonella Fiordelisi. Il giovane, che sarebbe dovuto entrare nella Casa del GF Vip ma il cui ingresso è stato bloccato dall’esposto presentato dai genitori dell’influencer salernitana, confessa a Casa Pipol di non avere ancora rivisto la ex dopo la sua uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ma ha precisato che Antonella non lo avrebbe denunciato:

Oggi pomeriggio mi ha chiamato il socio del suo manager. Con lei nessun tipo di contatto. Sta solo confermando tutto quello che ho detto io. Neanche tramite legali. Io feci l’appello dei vestiti qui a Casa Pipol e poi tramite i legali. Ma più per dispetto l’ho fatto. Alla fine hanno accolto l’appello. Un confronto? È una persona con cui non voglio più avere a che fare ma proprio in generale. Però un confronto sulla cosa sì. Lei non accetterà mai quello che ho fatto, perché comprometterebbe tutto ciò che ha creato, quindi le conviene ignorare questa situazione sperando che finisca nel dimenticatoio. Ma io nel dimenticatoio non la faccio finire. Antonella non mi ha denunciato, ha detto il mio avvocato che le opzioni sono due. O sta aspettando che faccio qualcosa che può dare modo a lei di denunciare, o non può denunciare per i termini della faccenda stalking che sono terminati. Sono passati più di sei mesi. Ma secondo me me lo farebbe. Non voglio insultare. Ma sono convinto in questo momento che lei sarebbe capace di fare di tutto. Altrimenti se avesse dato valore al passato anche tramite terzi avrebbe almeno chiarito. Io vedo una persona che uscita da lì sta facendo finta di nulla e vuole andare solo avanti.

“La canzone di Edoardo Donnamaria è demenziale”

Gianluca affonda anche contro Edoardo Donnamaria, attuale compagno di Antonella, e la canzone scritta per lei: “Ogni cosa che fanno mi arrivano dei messaggi. Mi inviano il link della canzone, appena l’ho aperta l’ho tolta. Una cosa demenziale. A me non piace. Mio gusto personale”.

L'ex di Antonella Fiordelisi al prossimo Gf Vip: “Accetterei di partecipare”

Infine, Benincasa sostiene che, pur considerando improbabile gli propongano di partecipare alla prossima edizione del Gf Vip, accetterebbe un eventuale invito: “Se me lo propongono lo faccio. Almeno recupero quello che ho perso. Ma penso che siano voci di corridoio. Se Mediaset ha preso le distanze, non farebbero mai un reality che può collegare qualcosa ad un reality precedente. Poi se me lo propongono lo accetto tranquillamente”.