Giaele De Donà ammette il flirt con una ex concorrente del GF Vip: “Lei è bellissima” Giaele De Donà, concorrente del Grande Fratello Vip, ha rivelato di avere avuto un flirt con una ex concorrente del reality show: la bellissima Taylor Mega.

A cura di Stefania Rocco

C’è stato un flirt tra Giaele De Donà e Taylor Mega. La clamorosa indiscrezione è arrivata dalla Casa del Grande Fratello Vip per ammissione della diretta interessata. Giaele, al momento sposata con un ingegnere americano con il quale vive un rapporto aperto, ha raccontato ai suoi coinquilini di avere vissuto una parentesi romantica con la bellissima influencer. La confessione è testimoniata da un video che ha fatto il giro della rete.

Giaele De Donà ammette il flirt con Taylor Mega

Durante il pranzo, Giaele ha confidato ai coinquilini che il rapporto con Taylor, che adesso è una sua cara amica, sarebbe iniziato in maniera singolare: “L’ultima amica che ho adesso, a cui sono più legata, Taylor, le ho subito detto: guarda, diamoci dei limiti perché esteticamente sei una bellissima ragazza. C’è stato qualcosa anche con lei”.

Chi è il marito di Giaele De Donà

Ma Giaele è al momento innamorata del marito, l’ingegnere Bradford Beck. La loro storia d’amore è cominciata qualche tempo fa mentre le nozze sono arrivate a febbraio 2022. Si sono detti sì durante una cerimonia in spiaggia in Messico. La concorrente del Gf Vip ha ammesso che il loro è un rapporto aperto e ha rivelato di non considerare un tradimento il fatto che il marito frequenti altre donne, a patto che sia sincero. Dopo essersi aperta con i compagni nella Casa, Giaele ha fatto una parziale marcia indietro. Ha dichiarato apertamente di avere paura che quanto raccontato in tv possa avere ripercussioni sulla vita del marito e suo suoi affetti. “Lui non voleva ne parlassi, non voleva nemmeno lo nominassi”, ha raccontato preoccupata. Al momento, tuttavia, Beck non ha preso pubblicamente le distanze dalla compagna. Potrebbe decidere di esporsi nel prossimo futuro, anche per rispondere alle accuse dei gieffini che hanno puntato il dito contro Giaele, ritenendo che sia interessata esclusivamente ai soldi del marito.