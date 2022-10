Giaele De Donà a Daniele Dal Moro: “Lo scontro con Elenoire? Dovevi evitare di baciarla, l’hai illusa” Dopo lo scontro tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, la casa del Grande Fratello Vip si divide tra chi difende il concorrente e chi ritiene che abbia illuso la gieffina.

Al Grande Fratello Vip, tiene banco lo scontro tra Daniele Dal Moro e Elenoire Ferruzzi. I due hanno avuto una lite durissima, dove non sono mancate parole forti e urla. La casa si è divisa. C'è chi ha provato a dare dei consigli a Daniele e chi si è schierato dalla parte della concorrente.

Daniele Dal Moro – Elenoire Ferruzzi, i consigli di Edoardo Donnamaria

Edoardo Donnamaria, dopo lo scontro tra Elenoire Ferruzzi e Daniele Dal Moro, ha provato a spiegare al gieffino il motivo della reazione della concorrente: "La cosa che più le è pesata nella vita è che tante volte ha sentito o visto uomini presi da lei che però hanno fatto retromarcia perché si vergognano. Tu devi partire da un presupposto, io non credo che tu sia attratto da lei in quel senso là, ma devi stare attento". Antonella Fiordelisi e Wilma Goich, tuttavia, hanno rimarcato: "Lei però è convinta (che lui provi un'attrazione nei suoi confronti, ndr)". Ma Daniele Dal Moro non ci sta:

Perché io devo stare attento a lei, se lei di me se ne frega? Non gliene frega nulla. Lei può essere stata attaccata, ma io sono consapevole dei miei comportamenti e di quello che io ho fatto. Se tu fraintendi le cose, non posso diventare il capro espiatorio.

Giaele punta il dito contro i baci di Daniele a Elenoire

Giaele De Donà non assolve completamente Daniele Dal Moro e gli ha ricordato come, fino a qualche settimana fa, Elenoire Ferruzzi si fosse legata a Luca Salatino, pur non ricevendo tutte le attenzioni che Daniele le avrebbe dato: "Lei ha vissuto questo interesse con Luca e lui l'unica cosa che aveva fatto era stata toccarle il piede una volta. Tu, dopo aver visto questo suo atteggiamento, secondo me i baci a stampo, dormire assieme, queste cose qui, dovevi evitarle. Se lei per una toccata di piede si è illusa, figurati per i baci a stampo". Daniele Dal Moro è rimasto fermo sulla sua posizione:

Partiamo dal presupposto che io non so nulla di quello che ha fatto Luca con lei, perché io in casa non c'ero. Ho visto il lunedì successivo al giovedì in cui sono entrato io, la litigata che hanno fatto. E non ci ho capito niente perché non sapevo cosa fosse successo e non mi interessava neanche, perché ero appena entrato e pensavo al mio percorso. Detto ciò, io mi comporto nel migliore dei modi come persona. L'ho già tutelata fin troppo. Tu sai quello che ti ha raccontato lei, non è quello che hai visto e allora devi stare zitta.

Giaele, invece, ha replicato di parlare con cognizione di causa: "I baci a stampo ci sono stati perché li ho visti pure io, quindi mi baso su cose che anch'io ho visto. Io queste cose le avrei evitate". E ha concluso: "Però lei dice che i baci a stampo non li dai a tutti, li dai solo a lei. Questi atteggiamenti qui andavano evitati".

(Qui il video).