GFVip, Soleil Sorge vuole abbandonare e intanto i gieffini esultano della sua disfatta La puntata di lunedì 10 gennaio è stata distruttiva per Soleil Sorge che, per la prima volta, non è stata la preferita da parte del pubblico e questo ha provocato un vero e proprio crollo per l’influencer. Intanto, c’è chi tra i gieffini esulta per questa disfatta.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Soleil Sorge è sempre stata tra le preferita tra i concorrenti del Grande Fratello Vip, votata dal pubblico in ogni occasione, immune per volere delle opinioniste, il suo percorso nel reality di Canale 5 è andato avanti senza particolari intoppi, fino alla puntata di lunedì 10 gennaio, quando per la prima volta sembra essere crollato anche il benestare da parte degli spettatori che le hanno preferito Nathalie Caldonazzo, mettendo in crisi l'influencer quasi sul punto di lasciare. Alcuni dei gieffini, invece, sono particolarmente contenti di questa disfatta e non esitano a commentare, anche in maniera piuttosto pungente, quanto è accaduto.

Il crollo di Soleil Sorge

Un crollo verticale quello si Soleil Sorge che, infatti, dopo aver affrontato una puntata nient'affatto semplice, dove comunque è riuscita a ritagliarsi un ruolo da protagonista, non è riuscita a trattenere lo sconforto e ha manifestato tutta la sua stanchezza confidandosi con Manila Nazzaro, come riportato da Biccy.it: "Ci sono troppe situazioni che non mi piacciono più. […] Comunque io mi sa che faccio campagna elettorale per farmi uscire fuori questa settimana, perché qua dentro non ce la faccio più. Perché non devo dirlo? Questo è quello che penso ti giuro”. L'ex Miss Italia, però, cerca di fra ragionare l'amica sostenendola in questi attimi di confusione: “Non devi dire queste cose nemmeno per scherzo. Come mai? Perché in questi casi non si molla un ca**o, non devi darla vinta e andiamo avanti“.

La reazione dei vip

Intanto, però, c'è chi gongola all'idea che per una volta Soleil abbia perso il suo sostegno e si tratta del gruppetto di coloro che l'hanno sempre guardata con diffidenza, a partire da Miriana Trevisan che ha parlato in maniera positiva anche della Caldonazzo e sottolineando al contempo come l'atteggiamento di Katia Ricciarelli nei suoi confronti sia cambiato, a differenza di quello della Sorge sempre altezzoso e indifferente:

Leggi anche Sonia Bruganelli al GF Vip 6 col collier in oro e diamanti: ha un prezzo da capogiro

Quello che è successo è un segnale pazzesco. Lei poi mi ha difeso contro Katia sul discorso della madre… […] Le cose stanno cambiando, guarda come il loro atteggiamento è diverso. Hanno perso il potere che avevano. Anche il fotomontaggio che hanno fatto vedere a inizio puntata dice tanto. Io ero scioccata quando ho visto quella foto di loro tre. La gente avrà capito quello che mi hanno fatto Sole e Katia. Anche se Katia in qualche modo è cambiata in questi giorni. Mi si avvicina e mi parla. Sembra come se mi voglia chiedere perdono a modo suo e questo lo apprezzo. L’altra invece no, zero, la mattina nemmeno mi saluta. Katia con me ha cercato di difenderla e mi ha detto ‘visto Soleil oggi ha lavato tutta casa’ E te credo, è la prima volta che pulisce in 5 mesi!

Anche Gianmaria Antinolfi non è da meno e si mostra piuttosto soddisfatto del risultato del televoto, confidandolo a Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: "Quando ho sentito il nome ‘Nathaly sei la preferita dei telespettatori’ ho proprio goduto. Ho proprio urlato ‘come godo, godo tantissimo, quanto godo’. Ed è vero sono felice che non è più lei la preferita".