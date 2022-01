Cos’è successo al GF Vip nella puntata di lunedì 10 gennaio: le nozze di Giucas, l’arrivo di Delia Dalla discussione tra Manuel Bortuzzo e Soleil, alla spaccatura definitiva tra Alex Belli e Delia Duran, che entrerà nella casa da single, fino alla proposta di matrimonio di Giucas Casella alla compagna, ecco le cose migliori accadute nella puntata del 10 dicembre del GF Vip.

A cura di Andrea Parrella

Il Grande Fratello Vip prosegue inarrestabile la sua corsa. Archiviate le vacanze natalizie, il reality è tornato con la puntata del 10 gennaio, nel corso della quale ci sono stati interessanti sviluppi sulle principali vicende che stanno animano la casa nelle ultime settimane. Dalla discussione tra Manuel Bortuzzo e Soleil, alla spaccatura definitiva tra Alex Belli e Delia Duran, che entrerà nella casa da single, fino alla proposta di matrimonio di Giucas Casella alla compagna, ecco le cose migliori accadute nella puntata del 10 dicembre del GF Vip.

Lo scontro tra Manuel e Soleil

Manuel Bortuzzo ingaggia la prima discussione da quando è nella casa. Accade con Soleil, con la quale ci sono state alcune incomprensioni di recente, come lo stesso Bortuzzo ha sottolineato. Nel corso della puntata Manuel Bortuzzo ha detto la sua su Soleil, la invita in particolare a lasciare l'atteggiamento distruttivo nei confronti di tutti:

Mi reputo una persona in grado di riuscire a pensare con la propria testa e le proprie idee e non mi faccio influenzare da un rapporto d'amore. Quello che ho visto in Soleil è quello di guardare oltre, l'ho sempre capita per questo. A me spiace. Lei può arrivare dove ancora non è arrivata. Maschera il lato che lei può tirare fuori, in certe situazioni non le appartiene andare a spada tratta su certe situazioni.

Delia Duran scoppia contro Alex Belli

A poche ore dal suo ingresso nella casa, in pieno isolamento, Delia Duran decide di dare un taglio alla sua relazione con Alex Belli, visto anche il continuo chiacchiericcio sui social rispetto al suo rapporto con Soleil, di cui lui non manca di sottolineare la specialità. Nel corso della puntata Delia Duran scoppia, Alex Belli tergiversa: "Bye Bye Alex. Continui a pensare a Soleil, lo hai detto chiaro che non è solo un teatrino". Poi alza i toni: "Continua imperterrito a nominare Soleil e fare post. Non è l'amicizia che si è creata tra loro, è il fatto che invece di preoccuparsi del nostro rapporto, si preoccupa solo di stare 24 ore su 24 online. Questa roba mi dà tanto fastidio. Ho sofferto tre mesi, caz…cavolo! Ti preoccupi di te e non del mio stato d'animo".

L'incontro tra Giucas Casella e la compagna

Bella sorpresa per Giucas Casella, che nel corso della puntata ha incontrato la compagna Valeria Perilli, la quale gli ha rivolto belle parola: "Volevo ti sentissi libero di far affiorare tutti i tuoi ricordi, volevo ti sentissi libero di muoverti in questa casa senza l'ombra della mia presenza e del mio giudizio. Tu sai che io ti starò accanto ogni cosa accada, nel bene e nel male. Sono passati 41 anni e intendo tener fede a quello che chiamo il nostro patto d'amore. Ho sempre accettato la tua natura che non accetta catene e cappi al collo, perché tu sei un uccel di bosco, che ama tornare al proprio nido quando desidera, sapendo di trovarlo ben disposto ad accoglierlo". Alla fine è arrivata la proposta di matrimonio di Giucas Casella.

Le lacrime di Valeria Marini per le violenze subite

In un momento di confessione pubblica, Valeria Marini ha ripercorso la sua sfortunata vita sentimentale, enumerando prima le violenze subite e poi la tristezza del matrimonio con Giovanni Cottone, che si è rivelato una sorta di raggiro. Valeria Marini parla chiaramente delle violenze subite alla sua prima esperienza: "Ero molto giovane, avevo 16 anni e lui era molto più grande di me, aveva circa 30 anni. Mia madre in quel caso mi tirò fuori da quella cosa, ma è successo altre volte di restare vittima di persone che sembravano innamorate di me, per poi diventare aggressive. Forse per carattere mio, forse perché non sapevo difendermi, ma ultimamente ho imparato a farlo". Per poi aggiungere: "Nella mia vita ho sempre incontrato persone che facessero finta di amarmi, il cui unico intento era sovrastarmi".

Enzo Paolo Turchi nella casa per parlare con Nathalie

Arriva finalmente a un epilogo la vicenda del presunto invito di Nathalie Caldonazzo al matrimonio di Enzo Paolo Turchi e Carmen Russo. È proprio lui a entrare in casa e voler incontrare Nathalie, mostrando la conversazione che chiarisce le cose: "Non ti ho mai telefonato. Ho mandato la foto di Carmen: "Sosteniamo Carmen". Tu mi hai risposto: "Entro pure io". E io ho risposto: "Mi fa molto piacere". Poi mi avevi detto: "Ma non devi entrare anche tu?". E invece io ti ho risposto: "Sono felice di stare a casa con Maria". Finito. Riguardo al matrimonio, è successo nel 2015, abbiamo mandato a tutti l'invito del nostro matrimonio e mi faceva molto piacere se venivi, come tanti artisti con cui non avevamo un rapporto. Ma io non ti ho mai chiamato prima d'ora". E chi l'ha invitata allora? Enzo Paolo Turchi ha spiegato che erano inviti Mediaset, perché il matrimonio era anche un party, una vera e propria festa televisiva. Alfonso Signorini prova a mettere il dito nella piaga: "Perché tu dici nel vocale a Enzo Paolo, ‘tesoro' e ‘amore'?". Enzo Paolo Turchi precisa ancora: "Non siamo stati mai nemmeno a prendere un caffè insieme".