GFVip, Oriana gelosa di Nikita per il suo rapporto con Daniele Dal Moro: “Se ti piace vai da lei” Oriana Marzoli, da quando si è avvicinata a Daniele Dal Moro, è gelosa del suo rapporto con Nikita Pelizon. I due sono amici dall’inizio del reality e la modella si lamenta con lui del trattamento ricevuto proprio dalla gieffina.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le dinamiche nella casa del Grande Fratello Vip continuano ad evolversi e, quindi, si passa da una liaison all'altra, generando nuovi motivi di gelosie e antipatie tra i concorrenti. Nonostante il recente avvicinamento tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, non è venuto meno il rapporto d'amicizia che lega quest'ultimo a Nikita Pelizon, peccato che la vicinanza tra i due, provoca non pochi fastidi alla gieffina venezuelana che, infatti, non perde occasione per farlo notare ad entrambi.

La gelosia di Oriana Marzoli

Sebbene i due abbiano litigato in più occasioni, Oriana e Daniele hanno trovato il modo di stare l'uno accanto all'altra e rafforzare il loro legame, ma quanto si era creato tra il veneto e la modella triestina non è un qualcosa su la Marzoli riesce ad avere il controllo. Così, stuzzicando il gieffino, trovando intento a parlare con Nikita, una volta che lei si è allontanata gli dice: "Vai con le tue amiche strane. Guarda che se ti piace lei, vai, anche se mi hai già detto di no, però stai attento". Daniele non dà peso a quanto detto dalla venezuelana e anzi scherzando le dice: "Quanto sei pesante".

Nikita si lamenta di Oriana con Daniele

Intanto, Nikita, sente sempre più il peso di un atteggiamento aggressivo nei suoi confronti, da parte di Oriana e anche di Luca Onestini che, ormai, sembra aver preso una posizione netta contro di lei. La gieffina, lamentandosi proprio con Daniele, che le consiglia di prendere le cose con leggerezza, dice:

Leggi anche Giaele De Donà parla di Francesco Totti e Ilary Blasi, la regia fa scattare la censura immediata

Io sento le energie, ma una cosa è vivere le cose con leggerezza, una cosa è far passare tutto, una cosa è quando lo senti che il filtro ha bisogno di essere ripulito. Anche ieri, quelle urla, quelle provocazioni continue, quando non ti ho fatto niente, ma cosa vuoi? Ma veramente, rimani con lo scotch. Mi sembra tutto così stupido e pesante.

Dal Moro, quindi, forse anche per difendere Oriana prova a mostrare le cose a Nikita da un altro punto di vista: "Ma sai, lì, secondo me il discorso è un altro, Oriana spalleggia Luca, Luca spalleggia Oriana, è un po' quello, perché se no io ti dico la verità non credo che lei ce l'avrebbe con te per qualcosa".