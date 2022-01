GFVip, Miriana Trevisan delusa da Delia Duran: “Mi sento presa in giro, adesso dice di amare Alex” Miriana Trevisan avanza delle remore su Delia Duran e le sue affermazioni in merito alla storia con Alex Belli. In pochi giorni la modella ha cambiato idea e ha dichiarato di essere ancora innamorata del marito.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'entrata di Delia Duran nella casa più spiata d'Italia ha generato non poca confusione tra gli inquilini che, infatti, si sono trovati nella condizione di fare i conti con un personaggio che avevano conosciuto solo in quanto compagna di Alex Belli. In questi giorni la modella ha parlato di sé con i gieffini e tra coloro che l'hanno accolta benevolmente c'era Miriana Trevisan. La showgirl, però, dopo svariate conversazioni ha pensato di fare un passo indietro e confidandosi con Nathaly Caldonazzo ha rivelato di non essere più intenzionata ad ascoltarla.

La confessione di Miriana Trevisan

Confusione è la parola più frequente nel vocabolario di Delia Duran, parola d'ordine di questi giorni in cui la sua storia d'amore è continuamente messa in discussione. Miriana Trevisan, però, sembra essersi stufata di questo atteggiamento, dopo aver speso parole e discorsi con la modella. All'amica Nathaly, infatti, confessa: "Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo voleva lasciare. Io mi sono stranita oggi, sai che mi sembra mi sia venuto mal di testa per quello? No perché io ho tutto con lui, io lo amo ancora, gliel'ho detto eh. Infatti non mi metto più in mezzo. Le ho detto quale altra dimostrazione vuoi?". Anche Caldonazzo dichiara di aver preso le distanze: "Brava, gliel'ho detto anche io! Mettiti dei limiti? Ti senti un po' presa in giro no?". La showgirl, quindi, continua raccontando la conversazione:

Eh certo, le ho detto scusa ma non l'avevi lasciato? Eh ma io lo amo. Quando si ha tutto insieme e si è un po' fragili può essere, ma basta, allora non ti parlo più. Lo sai che ha fatto? Quasi piangendo mi ha detto sono confusa, ho detto benissimo, non possiamo fare più niente, la dobbiamo lasciare andare.

I dubbi su Delia Duran

Nathaly, quindi, ipotizza che sia tutto costruito e non ci sia nulla di vero: "Può essere che è tutto un gioco allora" , la Trevisan di questo non è proprio convinta: "Un gioco, ma non di lei. Io questa cosa l'ho vista da altre donne, io l'ho vissuta per poco però, per un mese. Lei mi ha detto: "Ma io ho vissuto una cosa peggiore, quando mi ha detto questo io bah". Insomma, le perplessità non mancano e, infatti, la showgirl non è la sola ad avere avanzato dei dubbi circa la veridicità delle affermazioni di Delia, come d'altronde ha manifestato anche Barù parlando proprio con la modella e dicendole: "Tutto questo onestamente mi puzza".