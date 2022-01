GFVip, Barù stuzzica Delia: “Tutto questo mi puzza, non sei certo entrata per fare la pacifista” L’arrivo di Delia Duran al Grande Fratello Vip ha suscitato una certa curiosità tra gli inquilini, ed è così che Barù chiede alla moglie di Alex Belli il perché abbia scelto di entrare nel reality show e mostra tutte le sue perplessità.

Gli scontri tra Delia Duran e Soleil Sorge mettono a dura prova gli equilibri nella casa più spiata d'Italia, ma accendono anche una certa curiosità. Ed è così che Barù ha iniziato a rivolgere una serie di domande, anche piuttosto dirette, alla nuova arrivata, cercando di capire i motivi nascosti dietro il suo arrivo al Grande Fratello Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca non ha esita ad esprimere le sue perplessità, lasciando però alla diretta interessata il tempo di rispondere e spiegare le sue ragioni.

Le domande di Barù a Delia

L'arrivo di Delia Duran ha lasciato perplessi molti degli inquilini di Cinecittà, in primis Soleil Sorge che ritiene si tratti di una mossa per far parlare di sé e nulla più. Barù, quindi, chiede in maniera piuttosto esplicita alla modella quali siano i suoi reali intenti: "Te entrando qui dentro, ovviamente è un lavoro, te che cercavi? Cosa vuoi raccontare di te stessa? Vuoi raccontare qualcosa o cercavi uno scandalo, volevi aggiungere notorietà al tuo personaggio? Perché anche quello funziona benissimo, sei entrata perfettamente". Delia non si lascia intimidire e dichiara: "Sarebbe stupido che io sono qui perché ho bisogno di visibilità. Ho un mio lavoro, però anche questo è un lavoro, io sono qui per raccontare". Ma Barù non è convinto e ritorna sullo stesso punto:

Aspetta, io sono qui per lavoro, per due follower in più, il mio fanclub. Se te dici sono qui per lavoro, poi dici raccontare la mia storia, per raccontare la tua storia scrivi un libro, vai in programmi radiofonici, te hai tutti i diritti per stare qui dentro, però…

Delia, quindi, ribadisce le sue motivazioni: "Io sono stata fraintesa, magari fuori io sono passata per la cornuta, per quella che accettava tutto, per quella che non aveva dignità, che non era mai capita, non è questo, perché io sono qui anche per raccontare la mia sofferenza che c'è stata in quel momento, io non sono stata capita e questo ci sta. Però non è soltanto il fatto che devo raccontare il rapporto con Alex".

Barù esprime le sue perplessità

Barù, quindi, paventa la soluzione ideale per una situazione che più passa il tempo e più rischia di complicarsi, visti anche gli ultimi scontri: "Allora te domani devi rappacificarti con Sole, subito, perché la persona che ha sbagliato è tuo marito". La nuova arrivata non è d'accordo, anzi, ritiene che siano stati entrambi a sbagliare. Il cuoco provetto della casa, però, sviscera tutte le sue perplessità: