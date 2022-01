GFVip, Delia Duran lascia Alex Belli: “Non torno indietro, basta farmi prendere per il cu*o” Un aereo con una frase in supporto per Alex e Soleil già ribattezzati “Solex”, fa crollare Delia Duran che prende una decisione inderogabile nei confronti del marito: “Basta mancarmi di rispetto, lo lascio”.

Delia Duran è nella casa del Grande Fratello Vip solo da pochi giorni, ma è già esplosa in un pianto disperato. Causa delle sue lacrime è, naturalmente, Alex Belli, onnipresente tra le mura di Cinecittà nonostante sia lontano dalla casa ormai da diverse settimane. A far crollare Delia questa volta è un aereo volato sul loft con una scritta che lasciava intendere un tifo da parte dei fan della coppia formata da Alex Belli e Soleil. Per la modella, una chiara provocazione della quale è responsabile in prima persona il marito.

L'aereo al GFVip fa il tifo per i "Solex"

Li hanno ribattezzati "Solex", i fan di Alex e Soleil che tifano per la loro chimica artistica. In mattinata dal giardino della casa i con concorrenti hanno visto volare l'aereo in questione che ha fatto letteralmente crollare Delia: “Solex its real always connected", ovvero Alex e Soleil sono sempre connessi, recita il messaggio. Soleil ironicamente si è lasciata scappare: “Me l’ha mandato Alex!”, il che è bastato per far scoppiare in lacrime Delia tra le braccia di Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli. “Prima di entrare qua gli avevo chiesto rispetto e di non pubblicare niente in merito a lui e Soleil”. Secondo la modella dunque il fatto che le fanbase siano così attive sarebbe dovuto al fatto che sui social Belli continui a parlare della sua sintonia con l’influencer.

Il crollo di Delia Duran: "Lo lascio, non ce la faccio più"

Rientrata in casa, Delia si è lasciata andare ad uno sfogo, prendendo quella che al momento sembra una decisione inderogabile. "Non ce la faccio più, io lo lascio. Basta prendermi in giro. Non ha capito la mia sofferenza e il mio dolore, la verità è che mi prende per il cu*o. Dice che sono la donna della sua vita e continua a farmi queste provocazioni", spiega la modella, trovando l'appoggio materno della Ricciarelli. "Ho già preso la mia decisione, non ci sarà un passo indietro", sentenzia Delia. Katia le consiglia di non mostrarsi debole di fronte a Belli, consapevole che di questo episodio si parlerà prossimamente in puntata: "Non dirlo con le lacrime agli occhi quando te lo chiederanno, non devi dargli questa soddisfazione. Devi essere una donna forte".