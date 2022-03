GFVip, Manila sconvolta dall’eliminazione di Soleil: “Ero convinta ce la facesse, è assurdo” Manila Nazzaro commenta sconvolta l’uscita di Soleil Sorge ad un passo dalla finale. La showgirl, infatti, ritiene che non sarà tra coloro che si contenderanno la vittoria finale, ma ipotizza anche chi possano essere i cinque finalisti.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ad una settimana esatta dalla fine del Grande Fratello Vip, non mancano delle sorprese a dir poco inaspettate che scombinano nuovamente le carte in tavola, come l'eliminazione di Soleil Sorge che da sempre è stata data tra le favorite alla finalissima. Chi è sconvolta da questo colpo di scena è stata Manila Nazzaro, che dopo la puntata ha poi ipotizzato chi tra i concorrenti rimasti potrà concorrere effettivamente per la vittoria, dal momento che dovranno essere in cinque.

Manila sconvolta dall'uscita di Soleil

L'ex Miss Italia non esita a manifestare il suo stupore, nonostante tra lei e Soleil Sorge il vero e proprio chiarimento sia avvenuto non molto tempo fa, dopo settimane in cui il loro rapporto era entrato in una profonda crisi, a causa del comportamento della conduttrice a detta dell'influencer decisamente falso e incoerente. Eppure, Manila Nazzaro non nasconde il suo stupore vedendo nell'eliminazione dell'amica anche una speranza per quei personaggi, come lei, che non hanno tenuto le redini del gioco:

Sono ancora scioccata per l’esito del televoto. Non riesco a immaginare di vivere questa casa senza di lei. Ero convinta che Sole ce la facesse. Questo programma è assurdo, io non avrei mai pensato che uscisse Soleil, per noi era un gigante. Tutti la vedevamo in finale, è stata un personaggio così grande qui dentro. Però è anche una speranza per noi più piccoli, che tutti possono ambire alla finalissima. Di sicuro però io non ci arriverò.

I finalisti secondo Manila Nazzaro

Seconda la showgirl, quindi, i prossimi ad uscire saranno in tre e lei ritiene di essere tra quelli che lasceranno la casa, senza arrivare alla vittoria. Probabile che, secondo i suoi pronostici, possa andar via anche Sophie, dopo che nella puntata di lunedì 7 marzo Davide ha conquistato il posto da terzo finalista:

Leggi anche Ennesimo ritorno di Alex Belli al GF Vip, ma non ci crede più nemmeno lui