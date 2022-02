Manila Nazzaro consola Soleil al GF VIP: “Io so chi sei, sono innamorata della tua anima” Manila Nazzaro e Soleil Sorge dopo diverse settimane distanti, hanno chiarito e tra lacrime e abbracci l’ex Miss Italia ha confessato l’amore che prova per la sua amica, inquilina della Casa del GF VIP.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Soleil Sorge dopo la notte brava di sabato nella quale ha prima baciato Delia Duran e poi litigato furiosamente con Alex Belli, è molto giù di morale. Ha trascorso gran parte della giornata di ieri a letto o in solitaria, fino al momento in cui Manila Nazzaro ha provato a tirarla sù. Dopo molte settimane distanti, l'ex Miss Italia si è avvicinata alla sua inquilina presa da un grosso momento di sconforto: dopo le parole rassicuranti, le due VIP si sono strette in un abbraccio chiarificatore tra dolci parole.

Il conforto di Manila

Manila Nazzaro è molto dispiaciuta nel vedere star male Soleil Sorge e nonostante gli scontri avvenuti nelle ultime settimane, nel pomeriggio si è avvicinata per tirarla sù di morale e chiarire con lei.

Vederti dispiaciuto così, mi è dispiaciuto tantissimo. Ti stimo, certe cose fatte insieme le facevo veramente con piacere e bene. Non mettere in discussione niente, hai fatto capire a tutti che a te non importa di nulla. Ti devi sentire soddisfatta del tuo percorso, di più non potevi fare.

Dopo le parole di conforto, Soleil è scoppiata in lacrime, lasciandosi poi abbracciare dalla sua inquilina. "Io non ho mai smesso di volerti bene, mi manchi da morire" le ha sussurrato nell'orecchio la Nazzaro, "Anche tu" è stata la risposta tra le lacrime.

L'abbraccio e le parole d'amore

Tra le due VIP si sono abbattute le barriere ed è tornato il sereno. Prima di allontanarsi erano legate da un profondo legame di amicizia. "Ci siamo fatte male con le parole e l'indifferenza", ha detto Manila, aggiungendo di essersi sentita in colpa per non esserle stata accanto, soprattutto mentre discuteva con Alex. Si è sentita messa in discussione Soleil, ha spiegato, e per questo ha deciso di prendere le distanze: "Non ti ho mai lasciata" ha replicato ancora la Nazzaro, che per farle tornare il sorriso, le ha espresso tutta la sua stima: