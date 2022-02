GFVip, Manila Nazzaro parla di Alex Belli: “Non vedo cattiveria in lui, è un buono” Manila Nazzaro parla di Alex Belli, ancora nella casa come ospite, dicendosi convinta che nonostante i suoi comportamenti non sia una persona cattiva.

A cura di Ilaria Costabile

Ormai manca davvero poco al termine della sesta edizione del Grande Fratello Vip e i concorrenti stringono i denti per queste ultime settimane che li separano dalla finale. Il ritorno di Alex Belli in casa, seppur da ospite, ha messo nuovamente in discussione gli equilibri dei gieffini che da un lato hanno ritrovato un compagno di gioco, dall'altro hanno iniziato a guardarlo con diffidenza. In una conversazione mattutina con Davide Silvestri, contro ogni aspettativa, Manila Nazzaro si esprime a favore dell'attore, dichiarando anche che nonostante i suoi comportamenti piuttosto discutibili, sia in realtà una persona che agisce senza cattiveria.

Le idee di Manila su Alex Belli

La conduttrice analizza il comportamento dell'attore che è stato il grande protagonista di questa edizione, insieme a Soleil Sorge e Delia Duran. Il loro triangolo, sfociato in un bacio coinvolgente tra l'influencer e la modella venezuelana, è stato la benzina delle varie dinamiche collaterali venutesi a creare all'interno della casa e a gestire il gioco anche da fuori è sempre stato Belli. A questo proposito, valutando le sue azioni, Manila parlando con Davide dice: "Se non hai figli, una famiglia che ti opprime, tutta una serie di cose, alla fine uno dice faccio intrattenimento. Io non vedo nulla di cattivo in Alex tu sì?". Il gieffino ribadisce che magari non si tratta di cattiveria, quanto di essere furbi e saper usare le situazioni a proprio favore e l'ex Miss Italia, ritorna sul suo concetto:

Sì, vabbè ho capito la furbizia, l'intelligenza, saperci fare è un conto, però è un buono credo che ad un certo punto si sarebbe fermato. E comunque Delia è sulla stessa lunghezza d'onda, ha potuto fare tutto quello che ha fatto proprio perché lei è anche lei è fatta così.

Manila in queste settimane è diventata particolarmente amica di Delia, allentando anche i rapporti con Soleil che, però, sono stati riallacciati proprio in questi ultimi giorni. La modella si è sfogata con ardore e ha parlato della delusione sorta a seguito del comportamento del marito nei suoi confronti e in quelle occasioni, l'ex Miss Italia le aveva mostrato il suo pieno appoggio, non risparmiando qualche giudizio pungente sul conto del gieffino, ma evidentemente il suo ritorno in casa deve averle fatto cambiare idea.