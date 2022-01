GFVip, il confronto tra Miriana Trevisan e Giacomo Urtis: “Quello che hai detto è squallido” Miriana e Giacomo tornano a confrontarsi sul presunto gossip rivelato dal chirurgo, che conferma la sua versione dei fatti. Miriana si smarca: “Hai detto cose di cattivo gusto, non ho mai chiesto niente a nessuno”.

A cura di Giulia Turco

Nella notte Miriana Trevisan e Giacomo Urtis tornano a confrontarsi sulla clip mandata in onda in puntata. Nel video, risalente ad un fuori onda della puntata precedente, il chirurgo rivelava a Soleil un presunto gossip sul conto di Miriana, raccontando che si sarebbe fatta comprare scarpe costosissime da un uomo. Non solo, Giacomo ha trovato Soleil pienamente d'accordo sul fatto che il modus operandi di Trevisan sarebbe proprio quello di ammaliare gli uomini e farli cadere nella sua trappola, per poi abbandonarli. Nel frattempo, l'ex marito Pago fa sapere di volersi muovere per vie legali, per tutelare l'immagine di Miriana e della sua famiglia.

Giacomo conferma quanto detto su Miriana

A poche ore dalla puntata, Giacomo si confronta nuovamente con Soleil e gli altri inquilini, spiegando perché si è spinto a dire determinate cose sul conto di Miriana. Nonostante capisca che certi discorsi davanti alle telecamere siano indelicati, Urtis sostiene di aver detto nient'altro che la verità: "Tutto vero, io ho saputo quello che ho detto, ho raccontato dei dati di fatto. Mica l'ho criticata, o giudicata", spiega. "Magari non lo dovevo dire, però l'ho detto, domani le chiederò di nuovo scusa". Sulla fonte che gli avrebbe rivelato il gossip aggiunge: "Non è un conoscente, ma un carissimo amico mio con cui ceno quasi tutte le sere".

Miriana Trevisan affronta Giacomo Urtis

Poco dopo arriva il confronto con Miriana, in stanza arancione e in presenza degli altri vip, (qui il video). "Quello che hai detto è stato grave", sentenzia Trevisan rivelando tutta la sua delusione Dal canto suo Urtis prova a spiegare che le sue parole sarebbero state fraintese. "Non c'è niente di male, ma come è stata detta sembrava un'altra cosa. Tu mi conosci, secondo te andavo ad insinuare in puntata che tu facevi… Non l'avrei mai fatto neanche se fosse stato vero". Miriana resta ferma sulle sue posizioni: "È stata una roba squallida e di cattivo gusto, non me l'aspettavo da te" e rivendica la sua dignità di donna: "È una roba che non è parte della mia via, non ho mai chiesto niente a nessuno e mi sono sempre sudata tutto da sola". Ciò nonostante decide di andare oltre alla questione, in virtù del rapporto che la lega a Giacomo: "Ti perdono, domani mi fai un massaggio".