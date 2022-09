GFVip, Eleonoire e le altre sparlano di Ginevra Lamborghini: “Era seduta sui maschi a gambe aperte” Eleonoire Ferruzzi commenta insieme alle altre gieffine l’atteggiamento, fin troppo vivace, di Ginevra Lamborghini anche nei confronti degli uomini della Casa.

A cura di Ilaria Costabile

I primi giorni nella casa del Grande Fratello Vip determinano già possibili alleanze tra i concorrenti, che iniziano a guardarsi si sottecchi cercando di capire dove possa essere la strategia di gioco e dove, invece, c'è solo voglia di conoscere i propri compagni di viaggio. Ed ecco che alcuni comportamenti sono già stati additati in malo modo: un folto gruppo formato da Eleonoire Ferruzzi, Sara Manfuso, Antonella Fiordelisi e Giaele hanno già iniziato a commentare l'atteggiamento di Ginevra Lamborghini.

I commenti su Ginevra Lamborghini

La sorella di Elettra Lamborghini fin dal suo ingresso ha dimostrato di essere una persona molto vivace e dall'atteggiamento a dir poco coinvolgente, ma il suo modo di fare secondo un gruppetto di donne della casa doveva essere arginato, perché troppo esplicito nei confronti degli uomini della casa. Parlando in giardino, infatti, dopo che Sara Manfuso ha espresso un suo parere sulla mancanza di stile e di grazia delle ragazza, Eleonoire ha riferito alle sua compagne d'avventura di averla vista particolarmente euforica, dopo la puntata: "Stamattina se la vedi, era tutta…gambe aperte, sopra di loro, ubriaca piena". Il discorso si è poi spostato in camera, dove Ferruzzi, Manfuso e Fiordelisi hanno continuato a commentare:

Saltava così su di loro, su questi due nuovi, io ho detto vado a dormire tesoro ciao, aveva bevuto ma tesoro non è che ti hanno fatto una flebo, io l'ho vista ero là. Quell'altro l'ha presa con le gambe sopra, ma quello sarebbe venuto a dormire qua.

Sara, quindi, aggiunge: "Ma era l'unica femmina? Se è come ha detto Elenoire, non è una cosa carina, c'è un limite, anche perché sei qui, insomma non è che perdi il controllo così", la Fiordelisi rincara: "Io poi da quanto ne so è fidanzata".

L'arrivo di Ginevra in stanza

L'atteggiamento di Ginevra, quindi, ha destato non poche perplessità e quando nella conversazione si intromette anche la nuova arrivata, Giaele, è proprio lei ad aggiungere dei dettagli, facendo intendere che la lite con Elettra Lamborghini potrebbe essersi verificata per motivi più gravi di quelli dichiarati in tv: "Lei racconta e non racconta, dice di averle fatto piccoli torti, ma poi devi vedere, perché un conto è lanciare una cosa al finestrino, un altro è fare cose più gravi, ci credo che non vuole parlarti". Le quattro, però, devono bloccare il loro parlicchiare a seguito dell'arrivo di Ginevra in stanza.