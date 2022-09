GFVip, Elenoire torna da Luca Salatino dopo la lite: “Mi sei mancato, ho pianto tutte le notti”

Dopo la furiosa litigata tra Luca Salatino ed Elenoire Ferruzzi, conclusasi poi con una definitiva pacificazione, i due sono tornati a parlare e la gieffina non ha esitato a ribadire il suo affetto nei confronti dell'ex tronista di Uomini e Donne. Lui, dal canto suo, le ha chiarito la natura dei suoi comportamenti, ribadendo che tra loro c'è solo amicizia.

Elenoire è la prima ad avvicinarsi e ad intavolare il discorso. Dopo aver accusato Salatino di essersi preso gioco dei suoi sentimenti, mentre lei era convinta che da parte sua ci fosse un interesse reale, la tiktoker ha poi confessato all'ex tronista di aver sentito la sua mancanza in questi giorni di distacco:

Mi sei mancato tanto in questi giorni, hai capito in che senso mi sei mancato? Ho pianto tutte le notti. Non ho dormito mai. Mi svegliavo e pensavo subito a te, che volo… no non sarei mai venuta a cercarti, però…Sono gelosa molto. Io lo posso dire quello che sento per te, che mi frega. Quando ho detto quella cosa io non lo pensa, ero arrabbiata, credimi non lo pensavo, non saresti qui ora. Devi stare tranquillo ciò non toglie che quello che sento c’è. Quello che sento te l’ho detto perché è la verità. Io non potrei mai perderti, mai. Potrebbe essere molto facile sono sincera, però è una cosa mia e comunque non vorrei mai perderti.