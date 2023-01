GFVip, Donnamaria accusa Nikita e Antonella: “Sono amiche per strategia” Edoardo Donnamaria rivela a Tavassi e Micol Incorvaia che Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon si sono avvicinate sapendo di risultare “fortissime insieme”. Secondo i gieffini la loro amicizia è solo frutto di una strategia.

Non manca poi molto alla fine del Grande Fratello Vip e, ormai, sono molti i rapporti che sono cambiati all'interno della casa più spiata d'Italia. Nelle ultime settimane, ad essersi avvicinate sempre di più sono Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, la cui vicinanza ha destato una serie di sospetti anche da parte degli altri concorrenti, che non hanno visto di buon occhio questa amicizia. Durante una chiacchierata in giardino, è Edoardo Donnamaria a rivelare che pare sia stata proprio la modella triestina a far notare alla ex schermitrice quanto "fossero forti insieme", svelando delle ipotetiche strategie. A lui si aggiunge anche Micol Incorvaia che racconta di aver notato delle stranezze.

La rivelazione di Edoardo Donnamaria

Dopo l'ultima litigata dei Donnalisi, che avrebbe portato la coppia più chiacchierata della Casa ad allontanarsi ancora una volta, Edoardo Donnamaria ha fatto alcune confidenze a Tavassi, Micol Incorvaia e Luca Onestini, rivelando che qualche tempo prima la sua fidanzata gli aveva chiesto cosa volesse dire Nikita facendole un determinato discorso:

Nikita ha detto ad Antonella ‘insieme qui siamo fortissime’ l’ha detto due settimane fa. Sì nell’interesse del gioco. Antonella mi ha chiesto mezza preoccupata ‘secondo te che vuol dire questa cosa?’. Se uno si avvicina a me e mi dice ‘come coppia funzioniamo dentro al programma’ non è che mi convince molto. Sì sono serio me l’ha detto Antonella. Lei mi chiedeva cosa intendeva secondo me Nikita. Io le ho detto ‘bo Antonè non è una cosa…’. Cioè capito come stanno le cose adesso?”

I dubbi di Micol Incorvaia su Nikita e Antonella

A queste considerazioni si aggiungono anche quelle di Micol Incorvaia che, infatti, avrebbe notato dei strani comportamenti adottati da Nikita, la quale si sarebbe appuntata alcuni episodi accaduti in Casa e la gieffina suppone sia stato fatto per strategia. Abitudine che, secondo la fidanzata di Tavassi, la modella avrebbe inculcato anche ad Antonella:

